24.08.2025 23:47

O Αμερικανός πρέσβης στο Παρίσι κλήθηκε για εξηγήσεις μετά τις δηλώσεις κάτα του Μακρόν για αδράνεια μπροστά στον αντισημιτισμό στη Γαλλία

24.08.2025 23:47
kousner macron

Η Γαλλία κάλεσε για εξηγήσεις αύριο Δευτέρα τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Παρίσι Τσαρλς Κούσνερ, μετά τα «απαράδεκτα» σχόλιά του εναντίον του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, που κατηγορείται από τον Αμερικανό διπλωμάτη για «ανεπαρκή δράση» σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.

«Οι ισχυρισμοί του πρεσβευτή είναι απαράδεκτοι. Έρχονται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, ιδίως με την αρχή της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις των κρατών, όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 που καθορίζει τις διπλωματικές σχέσεις», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Κούσνερ κατηγορεί τον Μακρόν για αδράνεια στον αντισημιτισμό

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Παρίσι Τσαρλς Κούσνερ κατήγγειλε σήμερα «την έλλειψη επαρκούς δράσης» εκ μέρους του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, απηχώντας την κριτική που του άσκησε πρόσφατα και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε επιστολή του που απευθύνεται στον αρχηγό του γαλλικού κράτους και η οποία περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου σήμερα, ο πρεσβευτής εκφράζει «τη βαθύτατη ανησυχία του» για την «έκρηξη του αντισημιτισμού στη Γαλλία και την απουσία επαρκούς δράσης εκ μέρους της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή του».

Στα μέσα της εβδομάδας ο Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Γάλλο πρόεδρο, κατηγορώντας τον ότι «υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό» όταν ζητά να αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος. Η ανάλυση αυτή χαρακτηρίστηκε «λανθασμένη και απαράδεκτη» από τη γαλλική προεδρία, τονίζοντας ότι «δεν θα μείνει αναπάντητη».

Στην επιστολή του, που φέρει ημερομηνία της Δευτέρας, ο Κούσνερ επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα του Νετανιάχου. «Δηλώσεις που εξευτελίζουν το Ισραήλ και ενέργειες αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους ενθαρρύνουν τους εξτρεμιστές, υποθάλπουν τη βία και θέτουν σε κίνδυνο τον ιουδαϊσμό στη Γαλλία», εκτιμά ο Τσαρλς Κούσνερ, πατέρας του γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. «Σήμερα, δεν είναι πλέον δυνατόν να υπεκφεύγουμε: το αντισιωνισμός είναι αντισημιτισμός, τελεία», υποστηρίζει.

Σύμφωνα με τον πρεσβευτή «δεν περνά ούτε μια μέρα στη Γαλλία χωρίς να δεχτούν επίθεση Εβραίοι στους δρόμους, χωρίς ζημιές σε συναγωγές και σχολεία, επιχειρήσεις που ανήκουν σε Εβραίους βανδαλίζονται. Το υπουργείο Εσωτερικών της ίδιας της κυβέρνησής σας διαπιστώνει ότι δημοτικά σχολεία έγιναν στόχος αντισημιτικών ζημιών».

Ο Κούσνερ διαμαρτύρεται επίσης γιατί «σχεδόν οι μισοί νέοι Γάλλοι λένε ότι δεν έχουν ακούσει ποτέ να μιλούν για το Ολοκαύτωμα» και «αυτή η άγνοια μας κάνει να διερωτόμαστε για το σχολικό πρόγραμμα στα σχολεία» της χώρας. Εγκωμιάζοντας τις ενέργειες του προέδρου Τραμπ στο θέμα αυτό, ο πρεσβευτής καλεί τον Μακρόν «να ενεργήσει αποφασιστικά».

Τον Ιούλιο ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. Αμέσως μετά, περισσότερες από δέκα δυτικές χώρες, όπως ο Καναδάς και η Αυστραλία, κάλεσαν και άλλες χώρες του κόσμου να πράξουν το ίδιο.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ λήγει στις 23 Σεπτεμβρίου, την ημέρα της νέας εβραϊκής πρωτοχρονιά.

Οι αντισημιτικές ενέργειες έχουν αυξηθεί στη Γαλλία μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ισραήλ, προκαλώντας τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας. Στη Γαλλία ζει η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Ευρώπης, περίπου 500.000 άνθρωποι, όμως ταυτόχρονα η χώρα φιλοξενεί και μια πολύ μεγάλη αραβομουσουλμανική μειονότητα, που ενδιαφέρεται πολύ για την τύχη των Παλαιστινίων της Γάζας.

1 / 3