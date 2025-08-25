Τουρκία: Διαδοχικοί σεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ με απόσταση 16 λεπτών

Σεισμοί 4,8 και 4,5 ρίχτερ, σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, στη δυτική Τουρκία, στην περιοχή του Μπαλίκεσιρ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού που καταγράφηκε στις 21:58, ήταν 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ και το εστιακό βάθος βρισκόταν στα 7 χιλιόμετρα.

Μόλις 16 λεπτά αργότερα, νέος σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε σχεδόν στο ίδιο σημείο, 58 χιλιόμετρα ΝΑ του Μπαλίκεσιρ, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα.

Στις 11 Αυγούστου είχε γίνει στην ανατολική Τουρκία σεισμός 6,1 Ρίχτερ.

Διαβάστε επίσης:

O Αμερικανός πρέσβης στο Παρίσι κλήθηκε για εξηγήσεις μετά τις δηλώσεις κάτα του Μακρόν για αδράνεια μπροστά στον αντισημιτισμό στη Γαλλία

Παλαιστίνη: Πάνω από 60 νεκροί το τελευταίο 24ωρο στη Γάζα – Ογκώδεις διαδηλώσεις στο Ισραήλ ενάντια στον πόλεμο – Η στάση των ΗΠΑ

Καναδάς: Δεν αποκλείει να στείλει στρατιώτες στην Ουκρανία για τις εγγυήσεις ασφαλείας