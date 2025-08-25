search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 01:00
ΚΟΣΜΟΣ

25.08.2025 00:25

Τουρκία: Διαδοχικοί σεισμοί 4,8 και 4,5 Ρίχτερ με απόσταση 16 λεπτών

25.08.2025 00:25
SEISMOGRAFOS

Σεισμοί 4,8 και 4,5 ρίχτερ, σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής, στη δυτική Τουρκία, στην περιοχή του Μπαλίκεσιρ.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο του σεισμού που καταγράφηκε στις 21:58, ήταν 55 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μπαλίκεσιρ και το εστιακό βάθος βρισκόταν στα 7 χιλιόμετρα.

Μόλις 16 λεπτά αργότερα, νέος σεισμός 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε σχεδόν στο ίδιο σημείο, 58 χιλιόμετρα ΝΑ του Μπαλίκεσιρ, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα.

Στις 11 Αυγούστου είχε γίνει στην ανατολική Τουρκία σεισμός 6,1 Ρίχτερ.

