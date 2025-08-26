Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της – Τραγική φιγούρα ο Ντέμης

Στο κοιμητήριο Χολαργού αποχαιρετούν αυτή την ώρα φίλοι και συγγενείς την Αλεξάνδρα Νκολαΐδου που έφυγε το Σάββατο από τη ζωή, μετά από μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία μόλις 41 ετών.

Ο συντροφος της Ντέμης Νικολαΐδης, που παρέμεινε στο πλευρό της μέχρι το τέλος εμφανίστηκε συντετριμμένος στο νεκροταφείο μαζί με την κόρη του Μελίνα.

Στο πλευρό του Ντέμη Νικολαϊδη έχουν σπέυσει για να του συμπαρασταθούν οι Αντώνης Νικοπολίδης, Κώστας Κατσουράνης και Γιώργος Καραγκούνης

Από το τελευταίο «αντίο» δεν θα μπορούσε να λείπει και η στενή της φίλη Κατερίνα Καινούργιου.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα».

