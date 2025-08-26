Αλέξης Μητρόπουλος: Οι φόροι «έφαγαν» τις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων την περίοδο 2020-2024!!

Για τα πέντε έτη 2020-2024, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας (Π/Σ «ΕΡΓΑΝΗ» 2024) ο μέσος μισθός αυξήθηκε κατά 28% ενώ ο φόρος εισοδήματος, την ίδια περίοδο, αυξήθηκε κατά 118% (4 φορές παραπάνω), αποκαλύπτει ο καθηγητής και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξης Μητρόπουλος.

Όπως σημειώνει «το μεγάλο κόλπο («colpo grosso») έγινε με τη φορολογική «διάβρωση» («fiscal drag») των μισθών». Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές, που ισχύουν από το 2019, ήταν ο λόγος που οι καθαροί μισθοί μειώθηκαν τη συγκεκριμένη πενταετία.

Ο Αλέξης Μητρόπουλος εξηγεί αναλυτικά:

I. Το 2025 οι μισθωτοί θα πληρώσουν τους περισσότερους φόρους της Μεταπολίτευσης!!

Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό για το 2025 (σελίδα 24), τα έσοδα του κράτους από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων θα ανέλθουν στο ποσό ρεκόρ των 15 δισ. €!! Για το έτος 2024 οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων ανήλθαν σε 14,17 δισ. €, αυξημένοι κατά 11,5% σε σχέση με το 2023, κατά το οποίο το εισπραχθέν ποσό από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ήταν 12,7 δισ. €.

Όπως άλλωστε αποκάλυψε η εφημερίδα «Καθημερινή» στις 16-7-2025, κατά την τριετία 2022-2024, το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε 17,7 δισ. € υπερ-έσοδα από φόρους!! Συγκεκριμένα, εισέπραξε 56,18 δισ. € το 2022, 62,47 δισ. € το 2023 και 68,79 δισ. € το 2024, ήτοι συνολικά 187,4 δισ. €, το 54,4% των οποίων ήταν έμμεσοι φόροι!

Άλλωστε, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα («Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό-Διαρθρωτικό Σχέδιο») που κατέθεσε η κυβέρνηση στην ΕΕ για τα έτη 2025-2028, το κράτος θα εισπράξει το υπέρογκο ποσό των 20 δισ. € το 2028 ΜΟΝΟ από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων!! Αυτές οι προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου τής κυβέρνησης προϋποθέτουν τη διατήρηση των σημερινών φορολογικών συντελεστών σε μισθούς και συντάξεις.

Πράγματι η κυβέρνηση της ΝΔ, που παρέλαβε τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων το 2019 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τους διατήρησε με συνέπεια, με ανεπαίσθητες μόνο διορθώσεις, όπως θα αποδείξουμε παρακάτω.

Αποτέλεσμα αυτής της φορολογικής πολιτικής είναι η μείωση των καθαρών μισθών κατά τη μισθολογική πενταετία 2020-2024, παρά την αύξηση στον κατώτατο μισθό και σε περιορισμένους κλάδους της ιδιωτικής οικονομίας (παρότι δεν προβλέπεται δυστυχώς στις σχετικές επαγγελματικές, κλαδικές και επιχειρησιακές συμβάσεις).

ΙΙ.Την περίοδο 2020-2024, ο μέσος ετήσιος μισθός στον ιδιωτικό τομέα αυξήθηκε κατά 28% ενώ ο φόρος εισοδήματος, την ίδια περίοδο, αυξήθηκε κατά 118%!!

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας (Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»), ενώ ο μέσος μισθός τη μισθολογική πενταετία 2020-2024 αυξήθηκε κατά 28%, ο φόρος εισοδήματος, την ίδια περίοδο, αυξήθηκε κατά 118% (τετραπλασιάστηκε).

Η φορολογική «λεηλασία» των μισθών ή «φορολογική διάβρωση» («fiscal drag») των μισθών φαίνεται στον παρακάτω αποκαλυπτικό πίνακα:

Από τα ανωτέρω επίσημα στοιχεία που αντλήθηκαν από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, προκύπτει ότι, ενώ το ετήσιο εισόδημα για τα έτη 2020-2021-2022-2023-2024 (5 μισθολογικά έτη) αυξήθηκε συνολικά κατά 4.086 ευρώ (αύξηση 28%), ο αναλογούν φόρος,

μεταξύ των δύο αυτών χρονικών σημείων, αυξήθηκε κατά 858 ευρώ (αύξηση 118%).

Ακολουθώντας την ίδια πρόοδο στους μισθούς και τη φορολογία, οι εκτιμήσεις για το 2027 δείχνουν αύξηση ετησίου εισοδήματος από μισθούς, για την περίοδο 2024-2027, κατά επιπλέον 12% (2.210 ευρώ) και αύξηση του φόρου εισοδήματος μισθωτών κατά επιπλέον 29% (459 ευρώ).

Συμπέρασμα: Αν διατηρηθούν οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές σε μισθούς και συντάξεις, κατά την οκταετία 2020-2027, το ετήσιο εισόδημα θα αυξηθεί κατά 30%, ενώ ο φόρος εισοδήματος θα αυξηθεί, για την ίδια περίοδο, κατά 147%!!

ΙΙΙ. Να σταματήσει η φορολογική «κλοπή» μισθών και συντάξεων!

Να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές! Να αυξηθεί το αφορολόγητο στο ύψος τού εκάστοτε κατώτατου μισθού!

Από όσα αναπτύξαμε παραπάνω, είναι αυτονόητο ότι καθ’όλα τα χρόνια που προηγήθηκαν (2020-2024) και θα ακολουθήσουν (2025-2027), ο ρυθμός αύξησης της φορολογίας των μισθών και των συντάξεων ήταν και θα είναι πολύ μεγαλύτερος από τον ρυθμό που αυξάνεται το μέσο εισόδημα των μισθωτών τού ιδιωτικού αλλά και των συνταξιούχων.

Για τους συνταξιούχους η κατάσταση είναι χειρότερη αφού συνεχίζουν να υπάρχουν και ιδιότυποι φόροι επί των συντάξεων, όπως η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), η εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ καθώς και η «Προσωπική Διαφορά» που κοστίζουν ετησίως στους συνταξιούχους και τις οικογένειές τους πάνω από 4 δισ. €, σύμφωνα με αποκαλυπτική μας έρευνα (βλ. το βιβλίο μας «Αγορά Εργασίας και Συντάξεις. Η «χρονοβόμβα» του Δημογραφικού, Εκδόσεις «60+», 2024).

Επειδή η αλματώδης αύξηση των φορολογικών βαρών των μισθωτών και συνταξιούχων δεν συνδυάζεται με την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών, είναι επιτακτική η ανάγκη να τροποποιηθούν τόσο τα όρια των φορολογικών συντελεστών όσο και οι ίδιοι οι συντελεστές.

Ασφαλώς είναι επιβεβλημένη η κατ’έτος τιμαριθμική αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών ή/και των μισθών.

Γι’ αυτό καλούμε την κυβέρνηση:

-Να θεσπίσει άμεσα την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) των εισοδημάτων από μισθούς και συντάξεις.

-Να θεσπίσει άμεσα την αναπροσαρμογή προς τα κάτω των φορολογικών συντελεστών.

-Να δημιουργήσει δύο-τρεις ενδιάμεσους φορολογικούς συντελεστές μεταξύ των 9% και 22% και μεταξύ των 22% και 28%, ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα της συντριπτικής πλειοψηφίας μισθωτών και συνταξιούχων.

-Να ορίσει ως αφορολόγητο εισόδημα το εκάστοτε ύψος τού κατώτατου μισθού και χωρίς εξαιρέσεις.

Μόνο έτσι οι αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις θα αφήσουν περιθώρια στοιχειώδους διαβίωσης μισθωτών-συνταξιούχων και των οικογενειών τους.

Αλλιώς, η υπερφορολόγηση μισθών και συντάξεων με τους απαράδεκτα υψηλούς φορολογικούς συντελεστές που είναι «παγωμένοι» για αρκετά χρόνια στη χώρα μας, ο ασυγκράτητος πληθωρισμός και οι ανεξέλεγκτες τιμές των προϊόντων πρώτης ανάγκης θα εξαϋλώνουν τις όποιες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, θα οδηγούν την αγορά εργασίας σε ασφυξία και τα ευρύτερα στρώματα εργαζομένων συνταξιούχων, επιτηδευματιών και αγροτών σε βίαιη και μαζική φτωχοποίηση.

