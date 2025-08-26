search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 01:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 00:49

Λευκάδα: Με το superyacht Moonrise ο ιδρυτής του WhatsApp – Ποιος είναι ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος

26.08.2025 00:49
koum-new

Στη Λευκάδα βρισκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά superyachts του κόσμου, το Moonrise, προσελκύοντας τα βλέμματα ντόπιων και τουριστών, με επιβάτη τον συνιδρυτή του WhatsApp, Jan Koum, ο οποίος απολαμβάνει τις διακοπές του στη χώρα μας.

Το σχεδόν 100 μέτρων μήκους σκάφος του Koum αγκυροβόλησε πρόσφατα στον Κορινθιακό Κόλπο και στην παραλία Καλάμια και στη συνέχεια συνέχισε το καλοκαιρινό του δρομολόγιο ανοιχτά της Λευκάδας.

Ποιος είναι ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος

Γεννήθηκε το 1976 στο Κίεβο της Ουκρανίας και σε ηλικία 16 ετών μετανάστευσε με τη μητέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρχικά επιβίωναν με κουπόνια τροφίμων, ενώ εκείνος δούλευε ως καθαριστής σε ένα παντοπωλείο, μαθαίνοντας παράλληλα μόνος του προγραμματισμό υπολογιστών με μεταχειρισμένα βιβλία.

Έχοντας έφεση στην τεχνολογία, συνίδρυσε το WhatsApp το 2009 μαζί με τον Brian Acton, μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας παγκοσμίως και γνώρισε εκρηκτική επιτυχία. Το 2014 πούλησε το WhatsApp στο Facebook (νυν Meta) έναντι του αστρονομικού ποσού των 19,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που τον εκτόξευσε στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.

Σύμφωνα με το Forbes, η προσωπική του περιουσία σήμερα εκτιμάται περίπου στα 15–17 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους κορυφαίους δισεκατομμυριούχους διεθνώς.

Moonrise: 100 μέτρα πλωτής πολυτέλειας

Το Moonrise συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα superyachts που έχουν κατασκευαστεί. Ναυπηγήθηκε το 2020 και έχει μήκος σχεδόν 100 μέτρα, γεγονός που το φέρνει ανάμεσα στα κορυφαία σκάφη του είδους παγκοσμίως. Η αξία του εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 220 έως 330 εκατομμύρια δολάρια.

Μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 επισκέπτες σε 8 υπερπολυτελείς καμπίνες, ενώ διαθέτει χώρο για 32 μέλη πληρώματος (συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου) ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εν πλω. Οι ανέσεις του είναι αντάξιες ενός πεντάστερου ξενοδοχείου. Διαθέτει ιδιωτικό κατάστρωμα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη, κινηματογράφο, και ένα τεράστιο sundeck που περιλαμβάνει γυμναστήριο, χώρο μασάζ και ακόμη και κομμωτήριο.

Στα κατώτερα καταστρώματα υπάρχει πολυτελές beach club δίπλα στο νερό, ενώ στο ανώτερο επίπεδο υπάρχει ακόμα και ελικοδρόμιο, καλύπτοντας κάθε πιθανή απαίτηση των ιδιοκτητών και φιλοξενούμενων.

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Τραγωδία σε γάμο – Πέθανε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό

Μύκονος: Από βάθος 68 μέτρων ανασύρθηκε το πτώμα του τούρκου επιχειρηματία – Αναζητείτο από τις 4 Αυγούστου (videos)

Αιματηρό επεισόδιο στα Καμένα Βούρλα: Τέσσερις τραυματίες στο νοσοκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
klelia-new
LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και ποζάρει topless σε σκάφος (Photos)

koum-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Με το superyacht Moonrise ο ιδρυτής του WhatsApp – Ποιος είναι ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος

liverpool-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Premier League: Ματς θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με έναν 17χρονο να λυτρώνει τη Λίβερπουλ, 3-2 τη Νιούκαστλ

kalin haftar
ΚΟΣΜΟΣ

Στη Βεγγάζη τουρκική στρατιωτική αποστολή και ο αρχηγός της ΜΙΤ – Συναντήθηκαν Καλίν και Χαφτάρ

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Σκύδρα από την άγρια δολοφονία του 72χρονου – Ηλικιωμένος τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι του – Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

PERIPOLIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Σκύδρα από την άγρια δολοφονία του 72χρονου - Ηλικιωμένος τον πυροβόλησε και τον έσυρε με το μηχανάκι του - Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

zizel pelicot 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ζιζέλ Πελικό: «Δεν της μιλάω, δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ» λέει η κόρη της

bayrou france
ΚΟΣΜΟΣ

Κίνηση υψηλού ρίσκου από Μπαϊρού και φόβοι για κατάρρευση της κυβέρνησης - Ψήφος εμπιστοσύνης «για να μην γίνει η Γαλλία, Ελλάδα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 01:18
klelia-new
LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου συνεχίζει τις διακοπές της και ποζάρει topless σε σκάφος (Photos)

koum-new
ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδα: Με το superyacht Moonrise ο ιδρυτής του WhatsApp – Ποιος είναι ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος

liverpool-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Premier League: Ματς θρίλερ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» με έναν 17χρονο να λυτρώνει τη Λίβερπουλ, 3-2 τη Νιούκαστλ

1 / 3