Στη Λευκάδα βρισκεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά superyachts του κόσμου, το Moonrise, προσελκύοντας τα βλέμματα ντόπιων και τουριστών, με επιβάτη τον συνιδρυτή του WhatsApp, Jan Koum, ο οποίος απολαμβάνει τις διακοπές του στη χώρα μας.

Το σχεδόν 100 μέτρων μήκους σκάφος του Koum αγκυροβόλησε πρόσφατα στον Κορινθιακό Κόλπο και στην παραλία Καλάμια και στη συνέχεια συνέχισε το καλοκαιρινό του δρομολόγιο ανοιχτά της Λευκάδας.

Ποιος είναι ο Ουκρανός δισεκατομμυριούχος

Γεννήθηκε το 1976 στο Κίεβο της Ουκρανίας και σε ηλικία 16 ετών μετανάστευσε με τη μητέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αρχικά επιβίωναν με κουπόνια τροφίμων, ενώ εκείνος δούλευε ως καθαριστής σε ένα παντοπωλείο, μαθαίνοντας παράλληλα μόνος του προγραμματισμό υπολογιστών με μεταχειρισμένα βιβλία.

Έχοντας έφεση στην τεχνολογία, συνίδρυσε το WhatsApp το 2009 μαζί με τον Brian Acton, μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας παγκοσμίως και γνώρισε εκρηκτική επιτυχία. Το 2014 πούλησε το WhatsApp στο Facebook (νυν Meta) έναντι του αστρονομικού ποσού των 19,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, γεγονός που τον εκτόξευσε στη λίστα με τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου.

Σύμφωνα με το Forbes, η προσωπική του περιουσία σήμερα εκτιμάται περίπου στα 15–17 δισεκατομμύρια δολάρια, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους κορυφαίους δισεκατομμυριούχους διεθνώς.

Moonrise: 100 μέτρα πλωτής πολυτέλειας

Το Moonrise συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα και πιο προηγμένα superyachts που έχουν κατασκευαστεί. Ναυπηγήθηκε το 2020 και έχει μήκος σχεδόν 100 μέτρα, γεγονός που το φέρνει ανάμεσα στα κορυφαία σκάφη του είδους παγκοσμίως. Η αξία του εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 220 έως 330 εκατομμύρια δολάρια.

Μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 επισκέπτες σε 8 υπερπολυτελείς καμπίνες, ενώ διαθέτει χώρο για 32 μέλη πληρώματος (συμπεριλαμβανομένου του καπετάνιου) ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλού επιπέδου εν πλω. Οι ανέσεις του είναι αντάξιες ενός πεντάστερου ξενοδοχείου. Διαθέτει ιδιωτικό κατάστρωμα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη, κινηματογράφο, και ένα τεράστιο sundeck που περιλαμβάνει γυμναστήριο, χώρο μασάζ και ακόμη και κομμωτήριο.

Στα κατώτερα καταστρώματα υπάρχει πολυτελές beach club δίπλα στο νερό, ενώ στο ανώτερο επίπεδο υπάρχει ακόμα και ελικοδρόμιο, καλύπτοντας κάθε πιθανή απαίτηση των ιδιοκτητών και φιλοξενούμενων.

