Ο γαλάζιος βουλευτής Λιούτας, τα 700 χιλιάρικα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και μία διάψευση που θέλει επεξήγηση 

Θέμα με τον βουλευτή Τρικάλων Θανάση Λιούτα και τα τεράστια ποσά (περίπου 700.000 ευρώ έλεγε ένα δημοσίευμα) που φέρεται να έχει λάβει οικογενειακώς από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προέκυψε στη ΝΔ.
Η ΝΔ πρέπει μάλλον να περιμένει πειστικές εξηγήσεις από τον βουλευτή, καθώς η διάψευση που έκανε ήταν μάλλον μπερδεμένη. Από τη μία μίλησε για συκοφαντικά δημοσιεύματα και για εξώδικο που θα στείλει, αλλά από την άλλη είπε τη φράση «τα νόμιμα έχει πάρει ο πατέρας μου όπως ο κάθε αγρότης», που αφήνει πολλά ενδεχόμενα ανοιχτά ως προς το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε – αλίμονο – αλλά καλό είναι να πει ακριβώς πώς έχουν τα πράγματα.
Με τούτα και με κείνα δεν βλέπω πώς θα σταματήσει να απασχολεί τη ΝΔ όλη αυτή η κατάσταση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η «ντουλάπα» είναι γεμάτη με «σκελετούς» κατά τα φαινόμενα.
