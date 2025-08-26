Κινδυνολογία από Σκέρτσο – Λέει «νοσταλγούς των μνημονίων» όσους ζητούν περισσότερα μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών

Με ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, άφησε τα… ηλιοβασιλέματα και ασχολείται με την οικονομία, ενόψει ΔΕΘ, και ειδικά με όσους από την αντιπολίτευση ζητούν περισσότερα μέτρα για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

«Τελικά ο κ. Πολάκης, και μαζί του όσοι εισηγούνται μέτρα που κοστίζουν πάνω από το όριο δαπανών που επιτρέπει σε κάθε χώρα το νέο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο που ισχύει στην ΕΕ από το 2024, είναι αδιόρθωτος νοσταλγός των μνημονίων και της οικονομικής επιτήρησης της χώρας», γράφει στην ανάρτησή του ο Ά. Σκέρτσος, συμπληρώνοντας ότι «εκεί θα μας επιστρέψουν τα οικονομικά μέτρα που εισηγείται και κοστίζουν 7,7 δισ. ευρώ, ενώ το όριο που μπορούμε να κινηθούμε για νέα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων δεν υπερβαίνει το 1-1,5 δισ. ευρώ».

«Όποιος θέλει να λογίζεται ως υπεύθυνος πρέπει να συνοδεύει κάθε πρόταση για αύξηση κρατικής δαπάνης με την ισοδύναμη πρόταση μόνιμης αύξησης εσόδων δηλαδή φόρων ή μόνιμης περικοπής δαπανών. Αυτοί είναι οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Διαφορετικά λέει ψέμματα και οδηγεί ξανά την Ελλάδα στη διεθνή ανυποληψία. Κι ακόμη χειρότερα, σε οικονομική ανελευθερία, απώλεια εθνικής οικονομικής κυριαρχίας και επιτήρηση», επιμένει ο υπουργός.

Και συμπληρώνει ότι «δυστυχώς, η “δεύτερη φορά Αριστερά” και όσοι την μιμούνται -ή θέλουν να γίνουν σαν αυτήν- φέρονται ως ανεπίδεκτοι μαθήσεως. Όμως, ο ελληνικός λαός έπαθε κι έμαθε, διότι πλήρωσε το ακριβότερο φροντιστήριο στην ιστορία του με τους μαθητευόμενους μάγους της “πρώτης φοράς”».

Καλά όλα αυτά, αλλά δεν ξέρουμε αν ο υπουργός «ακούει» την κοινωνία, η οποία κυριολεκτικά βρίσκεται «στα κάγκελα», καθώς σχεδόν σε καθημερινή βάση διαπιστώνει ότι το πορτοφόλι της γίνεται όλο και πιο… ισχνό…

