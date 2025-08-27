search
ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 11:52
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.08.2025 10:40

Catherine Zeta-Jones: Το κάμπινγκ είναι μόνο για την Morticia Addams!

27.08.2025 10:40
CatherineZeta-Jones

Η διάσημη ηθοποιός Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Catherine Zeta-Jones) έκανε μια χιουμοριστική αποκάλυψη για τη ζωή σε σχέση με τον ρόλο της ως Morticia Addams στη δημοφιλή σειρά του Netflix, «Wednesday».

Μιλώντας για ένα από τα επεισόδια της σειράς, όπου η Morticia και ο Gomez κάνουν κάμπινγκ, η Ζέτα-Τζόουνς ξεκαθάρισε ότι αυτή είναι μια δραστηριότητα που δεν θα έκανε ποτέ στην πραγματική της ζωή.

«Τα παιδιά μου και ο σύζυγός μου (Μάικλ Ντάγκλας) έλεγαν πάντα: “Έλα, θα πάρουμε ένα τροχόσπιτο! Θα πάμε για κάμπινγκ”. Και εγώ απλά τους απαντούσα: “Ξεχάστε το!”» είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Ωστόσο, πρόσθεσε με χαμόγελο, ότι «ως Morticia Addams, θα πήγαινα για κάμπινγκ κάθε μέρα της εβδομάδας», αναφερόμενη στις πολυτελείς συνθήκες που απολαμβάνει η οικογένεια Addams στο κάμπινγκ της σειράς.

Toν περασμένο μήνα, στην λονδρέζικη πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της διάσημης σειράς η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς τράβηξε όλα τα βλέμματα στο μωβ χαλί φορώντας ένα εντυπωσιακό μαύρο τούλινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με σκουλαρίκια σε σχήμα αράχνης ενώ είχε τα μαλλιά της πιασμένα σε έναν ψηλό κότσο.

«Είμαι ενθουσιασμένη που συμμετέχω στη σειρά», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Ουαλή ηθοποιός τονίζοντας: «Έχει γίνει πραγματικά φαινόμενο».

Σύμφωνα με το βρετανικό Hello!, αυτή τη περίοδο η πολυβραβευμένη ηθοποιός είναι ήδη απασχολημένη με το επόμενο πρότζεκτ της, το οποίο είναι η νέα σειρά του Prime Video, «Kill Jackie».

Πρόκειται για ένα θρίλερ εκδίκησης που αποτελείται από οκτώ επεισόδια και τα γυρίσματά του βρίσκονται σε εξέλιξη σε τρεις ευρωπαϊκές πόλεις: στο Μπιλμπάο, τη Λισαβόνα, αλλά και στη ιδιαίτερη πατρίδα της, το Σουόνσι της Ουαλίας.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: «Μετά τη φουρτούνα, έρχεται η μπουνάτσα» (video)

Μαριέττα Χρουσαλά: Το… υποβρύχιο βίντεο από τις διακοπές της

Taylor Swift – Travis Kelce: Το παρασκήνιο του παραμυθένιου αρραβώνα τους, πότε έγινε η πρόταση γάμου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
australia accident new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σχολικό λεωφορείο με 28 μαθητές έχασε την στροφή και ανετράπη – Νεκρό ένα κορίτσι και δεκάδες τραυματίες

XEIMERINES_EKPTWSEIS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάτω από τις προσδοκίες η κίνηση στην αγορά κατά τις θερινές εκπτώσεις – Οι καταναλωτές προτίμησαν τις διακοπές

plevris_thanos_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκλογικός νόμος: «Όχι» Πλεύρη στην αλλαγή του, «η σταθερότητα παράγεται περισσότερο όταν πείσεις τους πολίτες»

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

pafos-fc
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πάφος FC: Το γκολ «ποίημα» που την έστειλε στ’ αστέρια και οι Ρώσοι ιδιοκτήτες που σε μια δεκαετία την έφεραν στην ελίτ της Ευρώπης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

kostas_kokkinakis
LIFESTYLE

Κώστας Κοκκινάκης για Μάνο Βουλαρίνο: «Τι νόημα έχει να είσαι του Χάρβαρντ και να είσαι μαλ…ας;»

tiletheasi_0504_1460-820_new
MEDIA

Πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha τη Δευτέρα (25/8)- «Βουτιά» για την ΕΡΤ1 με την αλλαγή φυσιογνωμίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.08.2025 11:51
australia accident new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Σχολικό λεωφορείο με 28 μαθητές έχασε την στροφή και ανετράπη – Νεκρό ένα κορίτσι και δεκάδες τραυματίες

XEIMERINES_EKPTWSEIS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάτω από τις προσδοκίες η κίνηση στην αγορά κατά τις θερινές εκπτώσεις – Οι καταναλωτές προτίμησαν τις διακοπές

plevris_thanos_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Εκλογικός νόμος: «Όχι» Πλεύρη στην αλλαγή του, «η σταθερότητα παράγεται περισσότερο όταν πείσεις τους πολίτες»

1 / 3