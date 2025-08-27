search
27.08.2025 19:56

Δικαστική νίκη για τον Diddy: Απορρίφθηκε αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση λόγω παραγραφής

27.08.2025 19:56
Ο ράπερ Diddy πέτυχε δικαστική νίκη σε αστικό επίπεδο, καθώς δικαστήριο της Νέας Υόρκης απέρριψε αγωγή εις βάρος του για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης, με την αιτιολογία της παραγραφής.

Η αγωγή είχε κατατεθεί τον Φεβρουάριο του 2023 και αφορούσε περιστατικό του 2015. Ο ενάγων, τότε 23χρονος ανερχόμενος καλλιτέχνης, υποστήριζε πως ο Diddy τον νάρκωσε σε νυχτερινό κέντρο του Λος Άντζελες και τον κακοποίησε σεξουαλικά ενώ ήταν αναίσθητος.

Ωστόσο, σύμφωνα με το TMZ, το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση, κρίνοντας πως η πενταετής προθεσμία παραγραφής είχε παρέλθει.

Επιπλέον, ισχυριζόταν ότι ο επιχειρηματίας τον απείλησε πως θα καταστρέψει την καριέρα του εάν αντιδρούσε. Ωστόσο, η δικαστής έκρινε πως η αγωγή κατατέθηκε εκπρόθεσμα, καθώς η παραγραφή για τέτοιες υποθέσεις στη συγκεκριμένη περίοδο ήταν πέντε χρόνια.

Παρά τον νέο νόμο του 2019 που επεκτείνει την προθεσμία στα 20 χρόνια, η διάταξη δεν έχει αναδρομική ισχύ. Αντίστοιχα απορρίφθηκαν και οι αγωγές κατά των εταιρειών Bad Boy Entertainment και Combs Enterprises.

