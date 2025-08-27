Τραγικό τροχαίο με θύμα 9χρονη στην επαρχιακή οδό Κατερίνης – Δίου

Τροχαίο με θύμα 9χρονο κοριτσάκι σημειώθηκε γύρω στις 5:20 το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Κατερίνης-Δίου.

Η 9χρονη επέβαινε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα της, υπήκοος Γερμανίας, το οποίο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Η 35χρονη και η 11χρονη κόρη της, που επίσης επέβαινε στο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.

