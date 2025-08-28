Αβάσταχτα βάρη: Οι φορολογικές εκκρεμότητες που πρέπει να τακτοποιηθούν έως το τέλος του έτους

Με την εκπνοή του 2025 να πλησιάζει, χιλιάδες φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχρέωση να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες με την Εφορία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υπενθυμίζει ότι η έγκαιρη υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων είναι απαραίτητη για την αποφυγή επιπλέον φόρων και προσαυξήσεων, ενώ αφορά μια σειρά σημαντικών κατηγοριών: αναδρομικά εισοδήματα, κάλυψη τεκμηρίων, δηλώσεις αποβιωσάντων και φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού.

Αναδρομικά μισθών, συντάξεων και έκτακτων αποδοχών

Η πρώτη και πλέον συχνή κατηγορία αφορά μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχους, γιατρούς του ΕΣΥ και άλλες ομάδες που εισέπραξαν αναδρομικά μέσα στο 2024. Ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο αναφέρονται, οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε σχετικό έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myAADE, όπου οι χρήστες επιλέγουν τα έτη αναφοράς των αναδρομικών.

Μετά την υποβολή, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα που καθορίζει το ποσό του φόρου προς καταβολή. Η εξόφληση μπορεί να γίνει εφάπαξ έως τα τέλη Ιανουαρίου 2026 ή σε δόσεις με τόκο μέσω της πάγιας ρύθμισης οφειλών, ενώ οι συνταξιούχοι έχουν την επιλογή αποπληρωμής σε 2 έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι στις περιπτώσεις αναδρομικών, επιδομάτων και ενισχύσεων δεν επιβάλλονται πρόστιμα για καθυστέρηση ή λάθη.

Κάλυψη τεκμηρίων και γονικές παροχές

Η δεύτερη κατηγορία αφορά όσους θέλουν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων. Οι φορολογούμενοι μπορούν να επικαλεστούν χρηματικές γονικές παροχές, αλλά η υποβολή των δηλώσεων πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του 2025. Σε διαφορετική περίπτωση, το τεκμαρτό εισόδημα θα φορολογηθεί κανονικά, αυξάνοντας την τελική επιβάρυνση και επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό του νοικοκυριού.

Η διαδικασία, παρά την απλοποίησή της, απαιτεί προσοχή: οι φορολογούμενοι πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τα κατάλληλα παραστατικά που αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της γονικής παροχής, ώστε να μην προκύψουν λάθη και εκκαθαρίσεις που θα οδηγήσουν σε πρόσθετο φόρο.

Δηλώσεις αποβιωσάντων

Μια ακόμη κατηγορία που απαιτεί προσοχή είναι οι φορολογικές δηλώσεις για αποβιώσαντες φορολογούμενους. Οι νόμιμοι κληρονόμοι πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις για τα εισοδήματα που απέκτησε ο θανών μέχρι την ημερομηνία θανάτου του. Η διαδικασία έχει πλέον ψηφιοποιηθεί, γεγονός που μειώνει την ανάγκη φυσικής παρουσίας στη ΔΟΥ, ωστόσο απαιτείται προηγουμένως η ενημέρωση του φορολογικού μητρώου με τα στοιχεία του θανόντος και των κληρονόμων.

Η υποβολή πρέπει να γίνει εμπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα εισοδήματα που δηλώνονται αφορούν μόνο αυτά που αποκτήθηκαν μέχρι τον χρόνο θανάτου, ενώ η ψηφιακή διαδικασία προσφέρει ταχύτητα και διαφάνεια. Παρά ταύτα, η συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους κληρονόμους.

Κάτοικοι εξωτερικού

Η τέταρτη κατηγορία αφορά όσους μετακίνησαν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό μέσα στο 2024. Οι υπόχρεοι πρέπει να υποβάλουν δήλωση εισοδήματος έως το τέλος του 2025, ώστε να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση των εισοδημάτων που αποκτώνται στο εξωτερικό. Η έγκαιρη υποβολή είναι απαραίτητη για την ορθή φορολογική αντιμετώπιση και για την αποφυγή τυχόν κυρώσεων.

Παρά τις ψηφιακές διευκολύνσεις, η συγκέντρωση πολλών υποχρεώσεων στο τέλος του έτους καθιστά την ολοκλήρωση των φορολογικών δηλώσεων μια απαιτητική διαδικασία. Η έγκαιρη οργάνωση, η παρακολούθηση των αναδρομικών, η προσεκτική κάλυψη των τεκμηρίων και η σωστή υποβολή δηλώσεων αποβιωσάντων και κατοίκων εξωτερικού είναι απαραίτητες για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων. Συμβουλευτικά, η συνεργασία με φοροτεχνικούς μπορεί να περιορίσει λάθη, ταλαιπωρία και οικονομικό κόστος.

Διαβάστε επίσης:

Πιστοποιητικό καλοπληρωτή για ενοικιαστές: Διαφάνεια ή νέο εργαλείο πίεσης στην αγορά στέγης;

Κάτω από τις προσδοκίες η κίνηση στην αγορά κατά τις θερινές εκπτώσεις – Οι καταναλωτές προτίμησαν τις διακοπές

ΑΑΔΕ: Αναδρομική διακοπή εργασιών για επιχειρήσεις – Τι αλλάζει με τη νέα εγκύκλιο