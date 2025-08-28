search
ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 11:12
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.08.2025 09:07

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

28.08.2025 09:07
ert_2801_1460-820_new

Η ΕΡΤ μεθοδικά και συστηματικά έχει αρχίσει να στηρίζει εδώ και κάποιο – αρκετό – καιρό το γυναικείο ποδόσφαιρο δίνοντας την προβολή που δικαιούται και αξίζει.

Πρόσφατα, την προηγούμενη τηλεοπτική περίοδο η πρόταση της ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών εγκρίθηκε από την ΕΠΟ.

Η ΕΡΤ κάλυψε το Euro Γυναικών 2025 και ετοιμάζεται για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών Α΄Εθνικής.

Η ΕΡΤ ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών (ΕΣΠΓ) και εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσεις ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων έως το 2028- για τρείς σεζόν δηλαδή ή αν προτιμάτε για τρείς αγωνιστικές περιόδους.

Με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μεταδίδει «ζωντανά» έναν αγώνα ανά αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος, κάθε περιόδου, «σε τηλεοπτικό σταθμό αυτής ή μέσω των καναλιών της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις εκάστοτε δυνατότητες προγραμματισμού της», αναφέρει μεταξύ άλλων η απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια.

Η απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης και εκμετάλλευσης, παγκοσμίως, για την ΕΡΤ είναι «άνευ οικονομικού ανταλλάγματος».

Διαβάστε επίσης

Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου

ΕΡΤ: Και τυπικά η Στέλλα Στυλιανού στο ΕΡΤNews – Για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων

ΣΚΑΪ: Πρεμιέρα Κυριακάτικα (31/8) για το «Exathlon» με DNA… «Survivor» (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotisspirosndp
LIFESTYLE

Φώτης Σπύρος: Πήγαινα επί ενάμιση μήνα κάθε μέρα στον τάφο του πατέρα μου και τον έβριζα

edrano_vesyporoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου – Ορκίστηκε βουλευτής η Στέλλα Αραμπατζή

KORONOIOS NEW
ΥΓΕΙΑ

Κορωνοϊός: Αυγουστιάτικη έξαρση με εκατοντάδες στα νοσοκομεία

ostapenko-towsend
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

US Open: Τενίστριες λίγο έλειψε να πιαστούν στα χέρια – Το beef και οι εκατέρωθεν προκλήσεις (video)

troxaio new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Καστοριά: Ο 16χρονος οδηγούσε το ΙΧ που διαλύθηκε από τη σύγκρουση – Νεκρή και μια 16χρονη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xatzis_marinella
LIFESTYLE

Κώστας Χατζής για Μαρινέλλα: «Δεν είναι καλά δυστυχώς...»

panepistimiou_erga_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας για Πανεπιστημίου: «Είπαμε πως θα σταματήσουμε το μαρτύριο και ήταν από τα πρώτα πράγματα που κάναμε»

pano-olympiakos-lyggeridis
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή του πατέρα Λυγγερίδη για το πανό στο «Γ. Καραϊσκάκης»: Ντροπή, περιμένουμε απαντήσεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

Θήβα: Αιφνιδιαστικό «λουκέτο» σε εργοστάσιο αφήνει στο δρόμο 70 οικογένειες - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 28.08.2025 11:10
fotisspirosndp
LIFESTYLE

Φώτης Σπύρος: Πήγαινα επί ενάμιση μήνα κάθε μέρα στον τάφο του πατέρα μου και τον έβριζα

edrano_vesyporoulos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου – Ορκίστηκε βουλευτής η Στέλλα Αραμπατζή

KORONOIOS NEW
ΥΓΕΙΑ

Κορωνοϊός: Αυγουστιάτικη έξαρση με εκατοντάδες στα νοσοκομεία

1 / 3