ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η ΕΡΤ μεθοδικά και συστηματικά έχει αρχίσει να στηρίζει εδώ και κάποιο – αρκετό – καιρό το γυναικείο ποδόσφαιρο δίνοντας την προβολή που δικαιούται και αξίζει.
Πρόσφατα, την προηγούμενη τηλεοπτική περίοδο η πρόταση της ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών εγκρίθηκε από την ΕΠΟ.
Η ΕΡΤ κάλυψε το Euro Γυναικών 2025 και ετοιμάζεται για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών Α΄Εθνικής.
Η ΕΡΤ ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών (ΕΣΠΓ) και εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσεις ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων έως το 2028- για τρείς σεζόν δηλαδή ή αν προτιμάτε για τρείς αγωνιστικές περιόδους.
Με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μεταδίδει «ζωντανά» έναν αγώνα ανά αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος, κάθε περιόδου, «σε τηλεοπτικό σταθμό αυτής ή μέσω των καναλιών της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις εκάστοτε δυνατότητες προγραμματισμού της», αναφέρει μεταξύ άλλων η απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια.
Η απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης και εκμετάλλευσης, παγκοσμίως, για την ΕΡΤ είναι «άνευ οικονομικού ανταλλάγματος».
Διαβάστε επίσης
Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου
ΕΡΤ: Και τυπικά η Στέλλα Στυλιανού στο ΕΡΤNews – Για το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων
ΣΚΑΪ: Πρεμιέρα Κυριακάτικα (31/8) για το «Exathlon» με DNA… «Survivor» (photos/video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.