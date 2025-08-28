ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

Η ΕΡΤ μεθοδικά και συστηματικά έχει αρχίσει να στηρίζει εδώ και κάποιο – αρκετό – καιρό το γυναικείο ποδόσφαιρο δίνοντας την προβολή που δικαιούται και αξίζει.

Πρόσφατα, την προηγούμενη τηλεοπτική περίοδο η πρόταση της ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Εθνικής Ποδοσφαίρου Γυναικών εγκρίθηκε από την ΕΠΟ.

Η ΕΡΤ κάλυψε το Euro Γυναικών 2025 και ετοιμάζεται για το ελληνικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου γυναικών Α΄Εθνικής.

Η ΕΡΤ ήρθε σε συμφωνία με την Ένωση Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών (ΕΣΠΓ) και εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσεις ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων έως το 2028- για τρείς σεζόν δηλαδή ή αν προτιμάτε για τρείς αγωνιστικές περιόδους.

Με πρόσφατη απόφαση του ΔΣ της ΕΡΤ, ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας θα μεταδίδει «ζωντανά» έναν αγώνα ανά αγωνιστική ημέρα του Πρωταθλήματος, κάθε περιόδου, «σε τηλεοπτικό σταθμό αυτής ή μέσω των καναλιών της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX, κατά την απόλυτη κρίση της και σύμφωνα με τις εκάστοτε δυνατότητες προγραμματισμού της», αναφέρει μεταξύ άλλων η απόφαση που αναρτήθηκε στην Διαύγεια.

Η απόκτηση των δικαιωμάτων μετάδοσης και εκμετάλλευσης, παγκοσμίως, για την ΕΡΤ είναι «άνευ οικονομικού ανταλλάγματος».

