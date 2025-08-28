search
ΕΛΛΑΔΑ

28.08.2025 12:05

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Στην θεία τους στη Σκιάθο ζήτησε να ανατεθεί η επιμέλεια η εισαγγελία

28.08.2025 12:05
Στην αδελφή του θύματος της γυναικοκτονίας στον Βόλο πρότεινε να πάνε τα παιδιά της η εισαγγελία.

Η πρόταση να αναλάβει η θεία την επιμέλεια των παιδιών που είδαν τον πατέρα τους να δολοφονεί την μητέρα τους, αναμένεται να προχωρήσει άμεσα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου συγκέντρωσαν τις απαραίτητες πληροφορίες και έκαναν την παραπάνω πρόταση που θεωρούν ότι θα είναι η καλύτερη για την υποστήριξη των παιδιών.

Χθες, Τετάρτη, η αρμόδια αντιδήμαρχος, η κοινωνική λειτουργός και η νομική σύμβουλος του δημάρχου μετέβησαν στην Εισαγγελία και κατέθεσαν την πρόταση. Προηγουμένως είχαν συναντηθεί με τη θεία των παιδιών στο δημαρχείο, προκειμένου να ενημερωθούν για τις ανάγκες και τις προθέσεις της.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, πριν ανατεθεί η επιμέλεια, θα πρέπει να ξεπεραστούν ορισμένα διαδικαστικά και πρακτικά ζητήματα, τα οποία ήδη έχει αναλάβει να διευθετήσει ο δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, όπως ανέφερε η ΕΡΤ.

