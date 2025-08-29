search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

29.08.2025 17:46

Ηλεία: Σε ύφεση το μέτωπο σε Αρετή, ενεργό σε Μακρίσια, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

29.08.2025 17:46
fotia-ileia-new

Αισθητά καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Αρετή Λεχαινών Ηλείας, καθώς η πυρκαγιά δείχνει σημάδια ύφεσης.

Η Πυροσβεστική την έχει περιορίσει περιμετρικά σε χορτολιβαδική έκταση αποτρέποντας τον κίνδυνο για την κατοικημένη ζώνη.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με 12 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, ενώ ρίψεις από αέρος κάνουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το Ilialive.gr, η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις και οι δυνάμεις ενισχύονται από τις Υπηρεσίες όλου του νομού.

Ταυτόχρονα, φωτιά ξέσπασε και στα Μακρίσια του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση σε αγροτική έκταση, ενώ υπάρχουν δύο ενεργές εστίες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από Πύργο, Ολυμπία και Κρέστενα.

