Αισθητά καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Αρετή Λεχαινών Ηλείας, καθώς η πυρκαγιά δείχνει σημάδια ύφεσης.

Η Πυροσβεστική την έχει περιορίσει περιμετρικά σε χορτολιβαδική έκταση αποτρέποντας τον κίνδυνο για την κατοικημένη ζώνη.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με 12 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, ενώ ρίψεις από αέρος κάνουν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αρετή Ηλείας. Επιχειρούν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Σύμφωνα με το Ilialive.gr, η πυρκαγιά έχει λάβει διαστάσεις και οι δυνάμεις ενισχύονται από τις Υπηρεσίες όλου του νομού.

Ταυτόχρονα, φωτιά ξέσπασε και στα Μακρίσια του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση σε αγροτική έκταση, ενώ υπάρχουν δύο ενεργές εστίες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από Πύργο, Ολυμπία και Κρέστενα.

Διαβάστε επίσης:

Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Είχε πιεί αλκοόλ

Η τρομακτική περιπέτεια για 8 Έλληνες στο Κιλιμάντζαρο: Το τροχαίο και η νοσηλεία σε πρωτόγονες συνθήκες – Αγωνία για την επιστροφή

Μη κρατικά ΑΕΙ: Αυλαία με τρία κολέγια και την Κύπρο