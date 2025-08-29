Υπουργικό Συμβούλιο: Τι θα πει ο Μητσοτάκης στους υπουργούς ενόψει ΔΕΘ

Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις θερινές διακοπές και ο πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει διάφορα μηνύματα – εντός και εκτός κυβέρνησης.

Δεδομένου ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την ΔΕΘ και τις εξαγγελίες που θα κάνει από το βήμα της ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο τι θα ζητήσει από τους υπουργούς για το αμέσως επόμενο διάστημα. Οι πληροφορίες, λοιπόν, αναφέρουν ότι θα τονίσει την ανάγκη η κυβέρνηση να είναι ενεργή και να δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας.

Επίσης, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει τη σημασία του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης και την ανάγκη να επιταχυνθεί, ενώ – δεδομένου του πολιτικού κλίματος – θεωρείται sine qua non ότι θα τονίσει εκ νέου τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και των μονοκομματικών κυβερνήσεων, όπως έκανε και χθες από τη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά, η ατζέντα του Υπουργικού περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

-Εισήγηση από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με την έναρξη της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς – Προετοιμασία και καινοτομίες,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο των νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων, την επιτάχυνση των στρατηγικών επενδύσεων, τη βιομηχανία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου του Κώδικα Χωροταξίας και Πολεοδομίας,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη του νομοσχεδίου για τη σύσταση Γραφείου ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2024/900 σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφημιστικής προβολής,

-Παρουσίαση από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη του νομοσχεδίου για την καταπολέμηση της πλαστογραφίας έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων, καθώς και της καταστροφής ή βλάβης έργων τέχνης,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα του νομοσχεδίου για τη βιώσιμη αλιεία,

-Παρουσίαση από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλο Μαρινάκη του νομοσχεδίου για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας.

