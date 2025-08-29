Σε εξέλιξη φωτιά στη Θεσπρωτία – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χοϊκά Θεσπρωτίας.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και δυνάμεις από την τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες.

