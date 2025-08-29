Σε εξέλιξη φωτιά στη Θεσπρωτία – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χοϊκά Θεσπρωτίας.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και δυνάμεις από την τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες.
Διαβάστε επίσης:
Παραδέχθηκε ότι οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της Porsche στο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Είχε πιεί αλκοόλ
Η τρομακτική περιπέτεια για 8 Έλληνες στο Κιλιμάντζαρο: Το τροχαίο και η νοσηλεία σε πρωτόγονες συνθήκες – Αγωνία για την επιστροφή
Μη κρατικά ΑΕΙ: Αυλαία με τρία κολέγια και την Κύπρο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.