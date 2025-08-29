search
ΕΛΛΑΔΑ

29.08.2025 15:32

Σε εξέλιξη φωτιά στη Θεσπρωτία – Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής

29.08.2025 15:32
Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χοϊκά Θεσπρωτίας.

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην κατάσβεση συνδράμουν και δυνάμεις από την τοπική αυτοδιοίκηση με υδροφόρες.

KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για Τέμπη: Ένα ακόμα επεισόδιο στην προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης των αιτιών και των ενόχων

pantovic_2908_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Κλείνει» τον Μίλος Πάντοβιτς για τρίτο επιθετικό

hospital-new
ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική παραδοχή από τη Haaretz: Ο Νετανιάχου διέπραξε έγκλημα πολέμου σε live μετάδοση παγκοσμίως

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

harris_trump_2908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Ακύρωσε τα μέτρα προστασίας για την ασφάλεια της Κάμαλα Χάρις

ert_2801_1460-820_new
MEDIA

ΕΡΤ: Έκλεισε «ντιλ» που αξίζει προσοχής για ποδοσφαιρικές μεταδόσεις Α’ Εθνικής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αργοσβήνουν οι βιοτεχνίες στην Θεσσαλονίκη: Οκτώ στις 10 αδυνατεί να βρει προσωπικό, οι τομείς με τις ελλείψεις

bettymaggira_ndp
LIFESTYLE

Η Μπέττυ Μαγγίρα στηρίζει Βουλαρίνο: «Πέσατε να τον φάτε, μετά μην παραπονιέστε ότι δεν υπάρχει σάτιρα»

tsipras zwi karteros nikitas
ΚΑΛΧΑΣ

Τα σενάρια πρόωρης κάλπης, η αδυναμία συγκατοίκησης σε υπουργείο αιχμής, η βεντέτα Ζωής με Τσίπρα, το βαρίδι Καρτερός και η ιδέα Κακλαμάνη για την εξεταστική

popi samaras livanios
ΚΑΛΧΑΣ

Οι νέες επισυνδέσεις για ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλούν ταραχή, η αγωνία των γαλάζιων βουλευτών, η απειλή για πρόωρες, ο Σαμαράς και πώς επηρεάζει το όριο του 5%

