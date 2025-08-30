Eurobasket 2025 – Live: Κύπρος-Ελλάδα 45-51 (3o Δεκάλεπτο)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μετά τη νίκη επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ, η Ελλάδα επιθυμεί να κάνει το 2 στα 2 κόντρα στην Κύπρο έστω και χωρίς τον Γιάννη Αντεκούνμπο.
Δείτε live την εξέλιξη της αναμέτρησης ανά δεκάλεπτο:
1o Δεκάλεπτο: 13-22
2o Δεκάλεπτο: 31-43
3o Δεκάλεπτο:
4o Δεκάλεπτο:
Διαβάστε επίσης:
Super League: Για το 2 στα 2 ο Ολυμπιακός και ο Άρης – Το πρόγραμμα της ημέρας
Champions League: Πρεμιέρα εντός με Πάφο ο Ολυμπιακός – Όλο το πρόγραμμα των 8 αγωνιστικών
Eurobasket: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.