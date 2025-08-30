search
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.08.2025 19:30
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web

30.08.2025 18:29

Eurobasket 2025 – Live: Κύπρος-Ελλάδα 45-51 (3o Δεκάλεπτο)

30.08.2025 18:29
ethniki-omada-basket

Μετά τη νίκη επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ, η Ελλάδα επιθυμεί να κάνει το 2 στα 2 κόντρα στην Κύπρο έστω και χωρίς τον Γιάννη Αντεκούνμπο.

Δείτε live την εξέλιξη της αναμέτρησης ανά δεκάλεπτο:

1o Δεκάλεπτο: 13-22

2o Δεκάλεπτο: 31-43

3o Δεκάλεπτο:

4o Δεκάλεπτο:

