Eurobasket 2025 – Live: Κύπρος-Ελλάδα 45-51 (3o Δεκάλεπτο)

Μετά τη νίκη επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα του Ευρωμπάσκετ, η Ελλάδα επιθυμεί να κάνει το 2 στα 2 κόντρα στην Κύπρο έστω και χωρίς τον Γιάννη Αντεκούνμπο.

Δείτε live την εξέλιξη της αναμέτρησης ανά δεκάλεπτο:

1o Δεκάλεπτο: 13-22

2o Δεκάλεπτο: 31-43

3o Δεκάλεπτο:

4o Δεκάλεπτο:

Διαβάστε επίσης:

Super League: Για το 2 στα 2 ο Ολυμπιακός και ο Άρης – Το πρόγραμμα της ημέρας

Champions League: Πρεμιέρα εντός με Πάφο ο Ολυμπιακός – Όλο το πρόγραμμα των 8 αγωνιστικών

Eurobasket: Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας