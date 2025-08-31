search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 15:06
ΕΛΛΑΔΑ

31.08.2025 12:31

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο

31.08.2025 12:31
Σε δύο ακόμη συλλήψεις του κυκλώματος ναρκωτικών τα οποία διοχετεύει στη Μύκονο, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Πρόκειται μάλιστα για δύο διαφορετικές υποθέσεις κατά τις οποίες συνελήφθησαν δύο άτομα 43 και 56 ετών. 

Αναφορικά με την πρώτη υπόθεση κατηγορούμενος είναι ένας 43χρονος αλλοδαπός στον οποίο βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητό του μεταξύ άλλων: 244,5 γραμμάρια κοκαΐνης, 98 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, 288,3 γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης, 30 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης «σπιντ», 13,2 γραμμάρια κεταμίνης, 553,4 γραμμάρια κάνναβης, 18,7 γραμμάρια «MDMA», 156 ναρκωτικά δισκία «XTC», 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και 24.410 ευρώ. Μεγάλο μέρος των ναρκωτικών ήταν τοποθετημένες σε μικροσυσκευασίες έτοιμες προς διαμοιρασμό.

Πριν από την έρευνα στην κατοικία του, προηγήθηκε η σύλληψη δύο αλλοδαπών οι οποίοι, όπως εξακριβώθηκε, νωρίτερα την ίδια ημέρα είχαν προμηθευτεί από αυτόν μικροποσότητες κοκαΐνης και ροζ κοκαΐνης και σε βάρος τους σχηματίσθηκε άλλη αυτοτελής δικογραφία. Από την ΕΛΑΣ υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.

Σχετικά με την δεύτερη υπόθεση κατηγορούμενος είναι ένας 56χρονος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από μελέτη και ανάλυση συλλεγχθέντων στοιχείων προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών, χρησιμοποιώντας ως «καβάτζα» αποθήκευσης δωμάτιο καταλύματος στο οποίο διέμενε προσωρινά.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, απογευματινές ώρες της Παρασκευής (29 Αυγούστου 2025) ειδική ομάδα αστυνομικών που χειριζόταν την υπόθεση συνέλαβε 29χρονο αλλοδαπό στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 δισκία «XTC», 3 μικροσυσκευασίες με ροζ κοκαΐνη και σύριγγα που περίεχε υδροβουτυρικό οξύ, τα οποία είχε προμηθευτεί σε προγενέστερο χρόνο από τον 56χρονο.

Ακολούθως αφού εντοπίσθηκε ο 56χρονος, ακολούθησε έλεγχος και έρευνα στο δωμάτιο διαμονής του όπου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων 184 «φιξάκια» με ναρκωτικές ουσίες έτοιμες προς διαμοιρασμό. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: 163,2 γραμμάρια «MDMA», 105,9 γραμμάρια κεταμίνης, μικροσυσκευασία ροζ κοκαΐνης, 513 ναρκωτικά δισκία «XTC» και 11.105 ευρώ.

Υπολογίζεται ότι η συνολική τιμή πώλησης των κατασχεθέντων ναρκωτικών ξεπερνά τις 50.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.

