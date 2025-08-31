search
ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 18:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.08.2025 16:34

Ηράκλειο: 4 συλλήψεις μία εκ των οποίων σε βάρος ανήλικου για απάτες ηλικιωμένων – 82.680 ευρώ η λεία

31.08.2025 16:34
ELAS-Apati_new

Εξιχνιάσθηκαν επτά περιπτώσεις απάτης στο Ηράκλειο και συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί μεταξύ των οποίων και ανήλικος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα και παρουσιαζόμενοι ως λογιστές ή υπάλληλοι Δημόσιας Επιχείρησης με αποτέλεσμα να είχαν αποσπάσει κοσμήματα και χρήματα συνολικής αξίας άνω των 82.500 ευρώ.

Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση των συγκεκριμένων περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης εκ των οποίων πέντε τετελεσμένες και δύο απόπειρες στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, στις 29 και 30 Αυγούστου άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου παρουσιαζόμενοι ως λογιστές ή υπάλληλοι Δημόσιας Επιχείρησης και με πρόφαση οικονομικών ευεργετημάτων, κατάφεραν σε πέντε περιπτώσεις να πείσουν τα θύματά τους να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά ή κοσμήματα συνολικής αξίας 82.680 ευρώ.

Από την προανάκριση ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί μεταξύ των οποίων και ανήλικος και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού για σύσταση εγκληματικής ομάδας και απάτες. Επίσης συνελήφθη η κηδεμόνας του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Διαβάστε επίσης:

Χίος: Υπό κράτηση οι 4 αστυνομικοί για την απόδραση του Τούρκου διακινητή

Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα ναρκωτικών: Λεία πάνω από 5 εκ. ευρώ σε Ελλάδα και Γερμανία – 5 συλλήψεις

Δράμα: 3 συλλήψεις για απάτη σε βάρος ηλικιωμένου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
sina1
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό video: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα

houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι σε γραφεία του ΟΗΕ – Ο αρχηγός τους υπόσχεται να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

putin xi
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

ellas1 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket: Σαρωτική Εθνική, διέλυσε την Γεωργία (94-53) και έκλεισε θέση για την 16αδα

xania_astynomiko_megaro_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Τρεις ένστολοι στα χέρια της αστυνομίας – Στρατιωτικός πλήρωνε την σπείρα με κλεμμένα καύσιμα από το στρατόπεδό του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

tsipras santorinios
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

marietta_gourounia
LIFESTYLE

Η... διαφορετική παρέα της Μαριέττας Χρουσαλά στην Άτοκο (photos)

jessiej
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Jessie J αναβάλλει την περιοδεία της εξαιτίας του καρκίνου - «Δυστυχώς, πρέπει να υποβληθώ σε δεύτερη εγχείρηση» (video)

opekepe (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δικογραφία για άρση ασυλίας δέκα βουλευτών αποστέλλει η ευρωπαϊκή εισαγγελία - Νέα θύελλα στο πολιτικό σκηνικό

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 31.08.2025 17:57
sina1
ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό video: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα

houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι σε γραφεία του ΟΗΕ – Ο αρχηγός τους υπόσχεται να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

putin xi
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: Πούτιν και Σι συζήτησαν τις πρόσφατες επαφές της Ρωσίας με τις ΗΠΑ

1 / 3