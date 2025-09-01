Αλίκη Βουγιουκλάκη: Σπάνια φωτογραφία με τον δεύτερο σύζυγό της, Γιώργο Ηλιάδη

Μια σπάνια φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον δεύτερο σύζυγό της, Γιώργο Ηλιάδη, αναρτήθηκε σε σελίδα στο Facebook που είναι αφιερωμένη στην αείμνηστη ηθοποιό.

Βουγιουκλάκη και Ηλιάδης είχαν παντρευτεί κρυφά στις αρχές της δεκαετίας του ’80, στην Παναγία Γοργοεπήκοο, το εκκλησάκι δίπλα στη Μητρόπολη των Αθηνών. Ο γάμος τους ωστόσο δεν κράτησε πολύ.

Όπως αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε ο λογαριασμός «Aliki Vougiouklaki Online»:

«Ένα σπάνιο κλικ της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον δεύτερο σύζυγό της τον Κύπριο επιχειρηματία, Γιώργο Ηλιάδη, και κατά πολλούς τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής της στο Λονδίνο από τον προσωπικό φωτογράφο και φίλο της εθνικής μας σταρ, Μαρίνο Κουσουμίδη, αρχές της δεκαετίας του ’80. Το 1979 παντρεύτηκαν και ένα χρόνο μετά το 1980 πήραν διαζύγιο. Ο γάμος έγινε μυστικά και δεν τον έμαθε κανείς δημοσιογράφος. Το 1993 η Αλίκη αποκάλυψε αυτόν τον γάμο στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω” στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για την ιστορία η εκπομπή έκανε ρεκόρ τηλεθέασης, χαρίζοντας στην αστραφτερή ηθοποιό ακόμα ένα ρεκόρ! Όπως χαρακτηριστικά είπε: “Σας την έσκασα!”».

Ο Γιώργος Ηλιάδης πέθανε στην Κύπρο, τον Ιούνιο του 2024, σε ηλικία 85 ετών.

Ο επιχειρηματίας και δημοσιογράφος μετά από το διαζύγιό του από την ηθοποιό, στη συνέχεια ξαναπαντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο.

Διαβάστε επίσης:

Θανάσης Τσαλταμπάσης: Δεν έχω μείνει ποτέ άνεργος – Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, θα έχεις και προτάσεις

Αιμίλιος Χειλάκης: Έχω πέσει θύμα της cancel culture, μου έχουν ευχηθεί μέχρι θάνατο

Η Robin Wright μετανιώνει για το πώς μεγάλωσε τα παιδιά της με τον Sean Penn