01.09.2025 11:16

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Σπάνια φωτογραφία με τον δεύτερο σύζυγό της, Γιώργο Ηλιάδη

01.09.2025 11:16
aliki_vougiouklaki-file-apempe
αρχείου ΑΠΕ

Μια σπάνια φωτογραφία της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον δεύτερο σύζυγό της, Γιώργο Ηλιάδη, αναρτήθηκε σε σελίδα στο Facebook που είναι αφιερωμένη στην αείμνηστη ηθοποιό.

Βουγιουκλάκη και Ηλιάδης είχαν παντρευτεί κρυφά στις αρχές της δεκαετίας του ’80, στην Παναγία Γοργοεπήκοο, το εκκλησάκι δίπλα στη Μητρόπολη των Αθηνών. Ο γάμος τους ωστόσο δεν κράτησε πολύ.

Όπως αναφέρεται στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε ο λογαριασμός «Aliki Vougiouklaki Online»:

«Ένα σπάνιο κλικ της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον δεύτερο σύζυγό της τον Κύπριο επιχειρηματία, Γιώργο Ηλιάδη, και κατά πολλούς τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής της στο Λονδίνο από τον προσωπικό φωτογράφο και φίλο της εθνικής μας σταρ, Μαρίνο Κουσουμίδη, αρχές της δεκαετίας του ’80. Το 1979 παντρεύτηκαν και ένα χρόνο μετά το 1980 πήραν διαζύγιο. Ο γάμος έγινε μυστικά και δεν τον έμαθε κανείς δημοσιογράφος. Το 1993 η Αλίκη αποκάλυψε αυτόν τον γάμο στην εκπομπή “Ενώπιος Ενωπίω” στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για την ιστορία η εκπομπή έκανε ρεκόρ τηλεθέασης, χαρίζοντας στην αστραφτερή ηθοποιό ακόμα ένα ρεκόρ! Όπως χαρακτηριστικά είπε: “Σας την έσκασα!”».

Ο Γιώργος Ηλιάδης πέθανε στην Κύπρο, τον Ιούνιο του 2024, σε ηλικία 85 ετών.

Ο επιχειρηματίας και δημοσιογράφος μετά από το διαζύγιό του από την ηθοποιό, στη συνέχεια ξαναπαντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο.

