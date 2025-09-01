search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 10:11
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.09.2025 09:17

Επιμένει ο Φλωρίδης: «Αυτοκτονία» οι κινητοποιήσεις κατά Ισραηλινών τουριστών, συνεχίζει να τις συνδέει με την Τουρκία (Video)

01.09.2025 09:17
FLORIDIS

Παρά το γεγονός ότι είχε φέρει σε δύσκολη θέση ακόμα και συναδέλφους του στην κυβέρνηση, όταν είχε ισχυριστεί από το βήμα της Βουλής ότι οι κινητοποιήσεις σε διάφορα σημεία της χώρας κατά Ισραηλινών τουριστών λειτουργούν υπέρ της Τουρκίας, φαίνεται ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης παραμένει… αμετανόητος.

Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς το γεγονός ότι ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επανέλαβε ότι οι αντιδράσεις των πολιτών στην άφιξη Ισραηλινών τουριστών ισοδυναμούν με… αυτοκτονία: «Ο μεγαλύτερος στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδα στην περιοχή είναι το Ισραήλ, αυτές οι κινητοποιήσεις ήταν να επιτεθούμε εμείς στον μεγαλύτερο στρατηγικό σύμμαχό μας, είχαν στόχο να “αυτοκτονήσουμε”», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι «την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είπε ότι κλείνει τα λιμάνια της για το Ισραήλ. Άρα, εμείς θέλαμε να “αυτοκτονήσουμε” κυνηγόντας το Ισραήλ, δηλαδή, κάνοντας αυτό που κάνει η Τουρκία εναντίον του Ισραήλ. Πριν από τη Γάζα υπάρχει η Ελλάδα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να βάζουμε την πατρίδα πάνω από όλα».

Κατά τα λοιπά, ο Γ. Φλωρίδης ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική δράση και υποστήριξε ότι «είναι μια κίνηση απελπισίας υπό την εξής έννοια: 6 χρόνια τώρα η αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να συγκροτήσει μια άποψη προγραμματική και πολιτική απέναντι στον Μητσοτάκη και κυρίως, δεν μπόρεσε να αναδείξει ένα πρόσωπο. […] Άρα λοιπόν, το να επιστρέφεις σε ένα πρόσωπο το οποίο δοκιμάστηκε, απέτυχε οικτρά όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας και έχει ηττηθεί 6-7 φορές από τον Μητσοτάκη, καταλαβαίνει κάποιος ότι είσαι σε πάρα πολύ μεγάλη απελπισία. Ο Τσίπρας, επειδή δεν συγκροτεί μια άλλη πολιτική πρόταση, επειδή προέρχεται από μια διακυβέρνηση της χώρας καταστροφική, είναι το μεγάλο δώρο προς τον Μητσοτάκη».

Μάλιστα, πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας: «Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε τα συστήματα πώς κινούνται και πώς εκφράζονται. Ασυζητητί τον στηρίζει η διαπλοκή. Τέτοια φροντίδα για έναν ο οποίος δεν έχει πει λέξη όλα αυτά τα χρόνια, δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι κάποιος που δεν έχει πει ούτε μια λέξη και ξαφνικά είναι παντού».

Στο ίδιο πλαίσιο και ερωτηθείς για πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Γ. Φλωρίδης ισχυρίστηκε ότι «υπάρχουν συστήματα, μην κοροϊδευόμαστε, τα οποία έναν στόχο έχουν, χωρίς να τους νοιάζει η χώρα ούτε ο λαός. Ο στόχος είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Οι τρόποι είναι δυο: είτε να βρεις αντίπαλο που να μπορεί να σταθεί κάπως, είτε τι μπορείς να του κόψεις του Μητσοτάκη. Αυτοί που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης το φωνάζουν κιόλας, ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι, ποια Μέσα διαθέτουν και τι κάνουν. […] Και το πιο επικίνδυνο για τη χώρα είναι ότι δεν έχουν εναλλακτική. Δηλαδή θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, στις επόμενες εκλογές να μην συγκεντρώσει αυτοδυναμία και να πάμε σε μια κυβέρνηση πολυκομματική όπου θα ελέγχονται ως μαριονέτες διάφορα κόμματα από επιχειρηματίες».

Διαβάστε επίσης

Η ώρα της Θεσσαλονίκης για Τσίπρα και Φάμελλο – Αμήχανη «πρεμιέρα» για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

ΠΑΣΟΚ: «Πόλεμο» πριν την ομιλία Μητσοτάκη – Συνεντεύξεις τύπου, 3η Σεπτεμβρίου και οι «αποτυχίες» της κυβέρνησης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναστάτωση στην κυβέρνηση από τις πληροφορίες για νέα δικογραφία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

TadaoAndo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Tadao Ando «υπογράφει» το Εθνικό Μουσείο του Ουζμπεκιστάν

vodka_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

lord_oftherings
ΜΟΥΣΙΚΗ

The Lord of the Rings: Νέα διάκριση για το soundtrack της ταινίας

PASOK-LOBERDOS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σύμβουλος στη Νομική Σχολή του Keele o Ανδρέας Λοβέρδος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
manitaria_bugiurdi
CUCINA POVERA

Μανιτάρια μπουγιουρντί στο πήλινο, σαλονικιώτικα

paralia-kathisma-new
ΘΕΜΑ

Κάθισμα: Η παραλία-κόσμημα της Λευκάδας που συχνά γίνεται παγίδα θανάτου (Video)

akti (1)
TRAVEL

Αυτή είναι η μεγαλύτερη ενιαία ακτογραμμή της Ελλάδας - 55 χιλιόμετρα απέραντου γαλάζιου (Video)

gaidouria-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ύδρα: Πίσω από την τουριστική εικόνα κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα – Σύνηθες φαινόμενο η κακομεταχείριση ιπποειδών (Photos/Video)

komissatisfabrikas_kentriki
ΘΕΑΤΡΟ

H «Κόμισσα της φάμπρικας», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή, έρχεται τον Οκτώβριο στο ανακαινισμένο Embassy Theater

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.09.2025 10:11
ANDROULAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση υπόσχεται, οι μικρομεσαίοι βουλιάζουν – 6 στις 10 επιχειρήσεις με μείωση πωλήσεων

TadaoAndo
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Tadao Ando «υπογράφει» το Εθνικό Μουσείο του Ουζμπεκιστάν

vodka_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 16χρονη, ήπιε ένα μπουκάλι βότκα με συνομήλικη φίλη της – Συνελήφθησαν οι μητέρες τους

1 / 3