Επιμένει ο Φλωρίδης: «Αυτοκτονία» οι κινητοποιήσεις κατά Ισραηλινών τουριστών, συνεχίζει να τις συνδέει με την Τουρκία (Video)

Παρά το γεγονός ότι είχε φέρει σε δύσκολη θέση ακόμα και συναδέλφους του στην κυβέρνηση, όταν είχε ισχυριστεί από το βήμα της Βουλής ότι οι κινητοποιήσεις σε διάφορα σημεία της χώρας κατά Ισραηλινών τουριστών λειτουργούν υπέρ της Τουρκίας, φαίνεται ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης παραμένει… αμετανόητος.

Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς το γεγονός ότι ο Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επανέλαβε ότι οι αντιδράσεις των πολιτών στην άφιξη Ισραηλινών τουριστών ισοδυναμούν με… αυτοκτονία: «Ο μεγαλύτερος στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδα στην περιοχή είναι το Ισραήλ, αυτές οι κινητοποιήσεις ήταν να επιτεθούμε εμείς στον μεγαλύτερο στρατηγικό σύμμαχό μας, είχαν στόχο να “αυτοκτονήσουμε”», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, προσθέτοντας ότι «την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είπε ότι κλείνει τα λιμάνια της για το Ισραήλ. Άρα, εμείς θέλαμε να “αυτοκτονήσουμε” κυνηγόντας το Ισραήλ, δηλαδή, κάνοντας αυτό που κάνει η Τουρκία εναντίον του Ισραήλ. Πριν από τη Γάζα υπάρχει η Ελλάδα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να βάζουμε την πατρίδα πάνω από όλα».

Κατά τα λοιπά, ο Γ. Φλωρίδης ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική δράση και υποστήριξε ότι «είναι μια κίνηση απελπισίας υπό την εξής έννοια: 6 χρόνια τώρα η αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να συγκροτήσει μια άποψη προγραμματική και πολιτική απέναντι στον Μητσοτάκη και κυρίως, δεν μπόρεσε να αναδείξει ένα πρόσωπο. […] Άρα λοιπόν, το να επιστρέφεις σε ένα πρόσωπο το οποίο δοκιμάστηκε, απέτυχε οικτρά όσον αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας και έχει ηττηθεί 6-7 φορές από τον Μητσοτάκη, καταλαβαίνει κάποιος ότι είσαι σε πάρα πολύ μεγάλη απελπισία. Ο Τσίπρας, επειδή δεν συγκροτεί μια άλλη πολιτική πρόταση, επειδή προέρχεται από μια διακυβέρνηση της χώρας καταστροφική, είναι το μεγάλο δώρο προς τον Μητσοτάκη».

Μάλιστα, πήγε τα πράγματα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας: «Στην Ελλάδα ζούμε, ξέρουμε τα συστήματα πώς κινούνται και πώς εκφράζονται. Ασυζητητί τον στηρίζει η διαπλοκή. Τέτοια φροντίδα για έναν ο οποίος δεν έχει πει λέξη όλα αυτά τα χρόνια, δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά. Δηλαδή είναι κάποιος που δεν έχει πει ούτε μια λέξη και ξαφνικά είναι παντού».

Στο ίδιο πλαίσιο και ερωτηθείς για πιθανό κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Γ. Φλωρίδης ισχυρίστηκε ότι «υπάρχουν συστήματα, μην κοροϊδευόμαστε, τα οποία έναν στόχο έχουν, χωρίς να τους νοιάζει η χώρα ούτε ο λαός. Ο στόχος είναι να φύγει ο Μητσοτάκης. Οι τρόποι είναι δυο: είτε να βρεις αντίπαλο που να μπορεί να σταθεί κάπως, είτε τι μπορείς να του κόψεις του Μητσοτάκη. Αυτοί που θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης το φωνάζουν κιόλας, ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά ποιοι είναι, ποια Μέσα διαθέτουν και τι κάνουν. […] Και το πιο επικίνδυνο για τη χώρα είναι ότι δεν έχουν εναλλακτική. Δηλαδή θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, στις επόμενες εκλογές να μην συγκεντρώσει αυτοδυναμία και να πάμε σε μια κυβέρνηση πολυκομματική όπου θα ελέγχονται ως μαριονέτες διάφορα κόμματα από επιχειρηματίες».

