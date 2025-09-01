search
01.09.2025 10:15

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βγάζει – με μέτρο όμως – στελέχη μπροστά

01.09.2025 10:15
ZOI_KONSTANTOPOULOU0408

Οι πολύ προσεκτικοί παρατηρητές διαμόρφωσαν την εντύπωση την περασμένη εβδομάδα ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει μία κάποια διάθεση να βγάλει στην πρώτη γραμμή κι άλλα στελέχη της Πλεύσης Ελευθερίας. Προφανώς για να αντιμετωπίσει την κριτική ότι το κόμμα της είναι αποκλειστικά η… ίδια και μόνον.

Βέβαια, μην φανταστείτε.

Απλά βγήκαν δύο βουλευτές, ο Αλέξανδρος Καζαμίας και η Ελένη Καραγεωργοπούλου και «πλακώθηκαν» σχεδόν άγρια με υπουργούς.

Ο πρώτος με τον Κώστα Τσιάρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η δεύτερη με τον Άδωνι Γεωργιάδη για το ΕΚΑΒ στην Αίγινα και το θάνατο γυναίκας στο νησί.

Οι δύο βουλευτές θεωρούνται ως εκείνοι που μπορούν να «σταθούν» επάξια στις κοινοβουλευτικές κόντρες και γι’ αυτό μάλλον έχουν το ΟΚ της Ζωής.

Βέβαια στα τηλεοπτικά πάνελ μάλλον δεν θα αλλάξει κάτι: Η πρόεδρος (της… καρδιάς μας) – θα συνεχίσει να μονοπωλεί την παρουσία της Πλεύσης Ελευθερίας στα κανάλια.

