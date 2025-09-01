search
01.09.2025 10:54

Πιο δροσερός από το κανονικό ο φετινός Αύγουστος – Αθήνα και Θεσσαλονίκη κάτω από τις μέσες τιμές της θερμοκρασίας

01.09.2025 10:54
Σε κανονικά ή και ελαφρώς χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα κυμάνθηκε η μέση τιμή των μεγίστων ημερήσιων θερμοκρασιών σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, εκτός από την Πελοπόννησο, όπου καταγράφηκε ελαφρώς υψηλότερη από τα κανονικά τιμή (σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 2010–2019).

Τα συγκεκριμένα δεδομένα προέρχονται από το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), που λειτουργούν από το 2010 έως σήμερα, τον Αύγουστο του 2025.

Στον χάρτη του Meteo φαίνονται οι αποκλίσεις της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας για τον Αύγουστο του 2025, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει την κατάταξη του Αυγούστου ανά έτος, με βάση τη μέση μηνιαία τιμή της μέγιστης θερμοκρασίας.

Στη Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, ο Αύγουστος του 2025 βρέθηκε ακριβώς στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, στη Στερεά Ελλάδα και τα Νησιά του Αιγαίου καταγράφηκε ως ο 6ος ψυχρότερος, στη Δυτική Ελλάδα – Ιόνιο και τη Θεσσαλία καταγράφηκε ως ο 5ος και ο 4ος ψυχρότερος αντίστοιχα, ενώ στην Πελοπόννησο ως ο 7ος θερμότερος από το 2010.

Στην πόλη της Αθήνας, η μέση μηνιαία απόκλιση της μέγιστης θερμοκρασίας ήταν -0,7 °C, με 23 από τις 31 ημέρες του μήνα να καταγράφονται κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, 21 ημέρες του μήνα ήταν κάτω από τη μέση τιμή της περιόδου 2010–2019, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να παρουσιάζει απόκλιση -0,6 °C από τα κανονικά επίπεδα.

1 / 3