02.09.2025 18:47

Άδωνις Γεωργιάδης: Με γιουχαρίσματα και συνθήματα υποδέχτηκαν τον υπουργό Υγείας στο ΠΓΝΑ (video)

02.09.2025 18:47
adonis_0209_1920-1080_2_new

Με γιουχαρίσματα και συνθήματα υποδέχτηκαν τον υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ), που ήταν ο πρώτος σταθμός στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στον Έβρο.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, στην είσοδο του νοσοκομείου τον περίμεναν αντιπροσωπείες γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις ελλείψεις του ιδρύματος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην εργασία τους.  

Οι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι, με πανό στα χέρια, φώναξαν συνθήματα, μεταξύ των οποίων το «Αυτός δεν είναι υπουργός Υγείας, είναι εμπορίου και κερδοσκοπίας».

Η είσοδος του Άδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονες αποδοκιμασίες από τους συγκεντρωμένους.

Παρά το τεταμένο κλίμα, ο υπουργός προχώρησε στην προγραμματισμένη επίσκεψη στο εσωτερικό του νοσοκομείου, ενώ στη συνέχεια θα συνεχίσει την περιοδεία του στον Έβρο με επισκέψεις στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας.

REVI-KOURDIS
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και φέτος η εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα», καθημερινά, αλλά με διαφοροποιήσεις, ίσως στην παρουσίαση

probata new
ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα αστρονομικά ποσά και το πάρτι με τις επιδοτήσεις, πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. – Οι κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κοζάνη μέχρι την Κρήτη

peristeri
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κτίριο στο Περιστέρι – «Πνίγηκε» στους καπνούς η περιοχή, ανησυχία για εγκλωβισμένους

kammenos 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Mαφία της Κρήτης: Τι απαντά ο Καμμένος για τη συνομιλία με τον φερόμενο εγκέφαλο της σπείρας – Ο επίμαχος διάλογος από τον «κοριό» της ΕΛΑΣ

pierrakakis deth
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η πραγματικότητα διαψεύδει για μια ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

