Άδωνις Γεωργιάδης: Με γιουχαρίσματα και συνθήματα υποδέχτηκαν τον υπουργό Υγείας στο ΠΓΝΑ (video)

Με γιουχαρίσματα και συνθήματα υποδέχτηκαν τον υπουργό Υγείας, Άδωνη Γεωργιάδη, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ), που ήταν ο πρώτος σταθμός στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί στον Έβρο.

Όπως αναφέρει το e-evros.gr, στην είσοδο του νοσοκομείου τον περίμεναν αντιπροσωπείες γιατρών και νοσηλευτών, οι οποίοι τον ενημέρωσαν για τις ελλείψεις του ιδρύματος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στην εργασία τους.

Οι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι, με πανό στα χέρια, φώναξαν συνθήματα, μεταξύ των οποίων το «Αυτός δεν είναι υπουργός Υγείας, είναι εμπορίου και κερδοσκοπίας».

Η είσοδος του Άδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονες αποδοκιμασίες από τους συγκεντρωμένους.

Παρά το τεταμένο κλίμα, ο υπουργός προχώρησε στην προγραμματισμένη επίσκεψη στο εσωτερικό του νοσοκομείου, ενώ στη συνέχεια θα συνεχίσει την περιοδεία του στον Έβρο με επισκέψεις στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας.

