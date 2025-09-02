Ο Ethan Hawke εξηγεί γιατί είναι «χαρούμενος» που έχασε τον ρόλο του Jack στον Τιτανικό

«Χαρούμενος» που έχασε τον ρόλο του Τζακ στον «Τιτανικό» από τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, δήλωσε ο Ίθαν Χοκ, διευκρινίζοντας πως η απόφαση της παραγωγής ήταν σωστή, αφού εκείνος θα αντιμετώπιζε προβλήματα στη διαχείριση της επιτυχίας που σημείωσε το φιλμ.

«Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την επιτυχία τόσο καλά όσο ο Leo. Ήταν σαν τους Beatles», δήλωσε ο 54χρονος ηθοποιός στο βρετανικό GQ, σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα.

Ethan Hawke Is Glad He Lost Titanic Role to Leonardo DiCaprio: 'Don't Think I Would Have Handled That Success as Well' https://t.co/yMNInP6qks — People (@people) September 2, 2025

Τόνισε επίσης ότι ποτέ δεν αυτοπροσδιορίστηκε ως «σταρ του κινηματογράφου» και ότι ένιωθε άβολα με την έντονη προσοχή του Τύπου.

Ο Ντι Κάπριο ενσάρκωσε τον Τζακ Ντόσον στην επική ταινία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη για το ναυάγιο του Τιτανικού το 1912. Η ερμηνεία του απέναντι στην Κέιτ Γουίνσλετ τον καθιέρωσε διεθνώς, ανοίγοντάς του τον δρόμο για ταινίες, όπως το «Catch Me If You Can» (2002), το «The Aviator» (2004) και το «Blood Diamond» (2006), με τις δύο τελευταίες να του χαρίζουν υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Ο Χοκ, παρότι δεν πήρε τον ρόλο, είχε ήδη γίνει διάσημος με συμμετοχές σε ταινίες, όπως «Dead Poets Society», «Reality Bites» και «Before Sunrise». Το 1997 πρωταγωνίστησε στο «Gattaca» δίπλα στην τότε σύζυγό του, Ούμα Θέρμαν.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1998 και η 55χρονη Θέρμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2004. Το ζευγάρι χώρισε επίσημα το 2005.

