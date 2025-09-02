search
02.09.2025 06:45

Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Γάζα «πληγώνει» το Ισραήλ – Χάσμα στην ισραηλινή ηγεσία για την στρατηγική κατά της Χαμάς, 13 νεκροί σε νέους βομβαρδισμούς

02.09.2025 06:45
gaza_israel_1308_1920-1080_new
credit: AP

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ισραήλ «μπορεί να κερδίζει τον πόλεμο στη Γάζα, αλλά δεν κερδίζει στον τομέα των δημοσίων σχέσεων». Τα σχόλια του Τραμπ σε συνέντευξή του με την Daily Caller αντηχούν παλαιότερες δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, αλλά δεν τα είχε επαναλάβει από την επιστροφή του στην εξουσία τον Ιανουάριο.

Πρόσφατα, ο Τραμπ άρχισε ξανά να επαναλαμβάνει την άποψή του ότι το Ισραήλ πρέπει να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο και δήλωσε στην Daily Caller: «Πρέπει να τελειώσουν τον πόλεμο… Αυτό βλάπτει το Ισραήλ». Παράλληλα, έδειξε στήριξη στο σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας, υποστηρίζοντας τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Ιερουσαλήμ πρέπει να «ολοκληρώσει τη δουλειά» κατά της Χαμάς και ισχυρίστηκε ότι η τρομοκρατική οργάνωση θα απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους μόνο μετά την καταστροφή της.

Ο στρατός του Ισραήλ (IDF) φέρεται να έχει αποφασίσει ότι η επιχείρηση στη Γάζα μπορεί να διαρκέσει τέσσερις ή πέντε μήνες με τον Νετανιάχου να επιδιώκει ακόμα μια επιχείρηση για την κατάληψη των καταυλισμών προσφύγων στη μεσαία Λωρίδα.

Ο Τραμπ ερωτήθηκε στη συνέντευξη αν ανησυχεί για την απώλεια υποστήριξης για το Ισραήλ στις ΗΠΑ, περιλαμβανομένων των Ρεπουμπλικανών, και απάντησε: «Το γνωρίζω». Στη συνέχεια, άλλαξε το θέμα, υπογραμμίζοντας την «καλή υποστήριξη» που έχει από το Ισραήλ, ενώ εξήρε τις κινήσεις που έκανε ως πρόεδρος υπέρ του εβραϊκού κράτους.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ότι το Ισραήλ είχε «το πιο ισχυρό λόμπι στο Κογκρέσο» πριν από 15 ή 20 χρόνια, αλλά δεν το έχει πια. «Υπήρχε μια εποχή που… αν ήθελες να γίνεις πολιτικός, δεν μπορούσες να μιλήσεις άσχημα για το Ισραήλ», είπε. «Το Ισραήλ ήταν το πιο ισχυρό λόμπι που έχω δει ποτέ.. Είχαν πλήρη έλεγχο του Κογκρέσου», πρόσθεσε ο Τραμπ, καταλήγοντας ότι το Ισραήλ «έχει πληγωθεί, ειδικά στο Κογκρέσο».

Χάσμα στην ισραηλινή ηγεσία για την στρατηγική κατά της Χαμάς

Ο επικεφαλής του στρατού του Ισραήλ φέρεται να επέπληξε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους βουλευτές σε μια τεταμένη συνεδρίαση την Κυριακή το βράδυ, κατηγορώντας τους ότι μόλις τώρα αποφάσισαν να πάρουν σοβαρά την καταπολέμηση της Χαμάς, χρησιμοποιώντας αυτό ως δικαιολογία για την επέκταση της στρατιωτικής εκστρατείας και την αποφυγή μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.

Οι δηλώσεις του αρχηγού του Επιτελείου των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, που μετέδωσε το κανάλι 13 τη Δευτέρα το βράδυ, ανέδειξαν το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ της ισραηλινής ηγεσίας και του διοικητή του στρατού, καθώς η κυβέρνηση προχωράει με το αμφιλεγόμενο σχέδιο κατάληψης της πόλης της Γάζας, αντί να επιδιώξει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωση τουλάχιστον των μισών από τους υπόλοιπους ομήρους.

Η Αμυντική Δύναμη του Ισραήλ (IDF) είχε προγραμματίσει για σήμερα την σταδιακή κινητοποίηση 60.000 εφέδρων που απαιτούνται για τη μεγάλη κλίμακας επιχείρηση στη Γάζα, παρά τις ανησυχίες για την αντοχή του προσωπικού και την εξάντληση των στρατευμάτων μετά από σχεδόν 23 μήνες πολέμου από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Και το Βέλγιο αναγνωρίζει κράτος της Παλαιστίνης

Η κυβέρνηση του Βελγίου έχει σκοπό να προχωρήσει στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών εντός του μήνα, ανακοίνωσε ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών, Μαξίμ Πρεβό.

«Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ» και ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν «αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης», τόνισε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας μέσω X.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα διεξαχθεί από την 9η ως την 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη.

Πάνω από άλλες δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν όσες κυβερνήσεις του κόσμου δεν το έχουν πράξει, να το κάνουν.

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί με τουλάχιστον 13 νεκρούς στη Γάζα

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς σε αεροπορικά πλήγματα του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Πλήγμα σε κτίριο όπου διέμενε κόσμος σκότωσε δέκα ανθρώπους, προτού δεύτερο σε άλλο κτίριο στοιχίσει τη ζωή σε ακόμη τρεις, εξήγησε ο Μαχμούντ Μπασάλ, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Διευκρίνισε ότι και οι δύο βομβαρδισμοί έγιναν στην Πόλη της Γάζας.

