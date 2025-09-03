Νύχτα τρόμου για 26χρονη στη Θεσσαλονίκη: Επίδοξοι ληστές την ακινητοποίησαν μέσα στο σπίτι της – Δύο συλλήψεις (video)

Στιγμές τρόμου έζησε το βράδυ της Τρίτης (2/9) μία 26χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη, καθώς δύο κακοποιοί μπήκαν μέσα στο σπίτι της και την ακινητοποίησαν.

Ευτυχώς όμως, η τρομακτική εμπειρία της 26χρονης είχε αίσιο τέλος, καθώς δύο αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη των δραστών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival, λίγο μετά τις 11, το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ ζητάει από σταθμούς της Άμεσης Δράσης, που κινούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να μεταβούν σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Οδυσσέως. Ένοικος διαμερίσματος κατήγγειλε στο 100 ότι είδε από το «μάτι» της εισόδου του ένα ύποπτο άτομο.

Σε λίγα λεπτά σταθμεύουν μπροστά από την πολυκατοικία δύο περιπολικά της Άμεσης Δράσης. Το πλήρωμα του πρώτου περιπολικού ανεβαίνει από τις σκάλες στον έβδομο όροφο της πολυκατοικίας, αναζητώντας το ύποπτο άτομο. Δεν υπάρχει ψυχή. Επικρατεί ησυχία. Τσεκάρουν ξανά και ξεκινούν την κάθοδο. Ξαφνικά ακούγεται ένας θόρυβος. Μια αχνή φωνή τους ακινητοποιεί. Σιωπούν για να ακούσουν καλύτερα. Ακούγεται ένα βογγητό πίσω από την πόρτα ενός διαμερίσματος. Τρέχουν προς τα εκεί και χτυπούν την πόρτα με δύναμη. Τότε η γυναικεία φωνή ακούστηκε ξεκάθαρα να φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια!».

«Αστυνομία! Ανοίξτε την πόρτα» φώναξε ο ένας αστυνομικός. Δευτερόλεπτα αργότερα η πόρτα άνοιξε και ένας άντρας με ένα φανελάκι δεμένο στο πρόσωπο βγήκε από αυτήν. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν αμέσως. Πίσω του έτρεξε μια νεαρή γυναίκα. Υπήρχε και δεύτερος δράστης, ο οποίος κρύφτηκε στην τουαλέτα. Οι αστυνομικοί τον έβγαλαν έξω και του πέρασαν χειροπέδες με τη βοήθεια των συναδέλφων τους που είχαν σπεύσει για να βοηθήσουν.

Μάλιστα οι δύο δράστες προσπάθησαν να τραυματίσουν αστυνομικούς με σύριγγες που κατείχαν. Αστυνομικός που τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίηση ενός εκ των συλληφθέντων μεταφέρθηκε στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. για την παροχή Α’ βοηθειών.

Όπως είπε στους αστυνομικούς η 26χρονη, περίμενε επίσκεψη από την παρέα της. Είχε επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά και της είπαν ότι φτάνουν από λεπτό σε λεπτό. Άκουσε το ασανσέρ και θεώρησε ότι έφτασαν οι φίλοι της. Άφησε την πόρτα μισάνοιχτη και συνέχισε να κάνει ότι έκανε πριν ανοίξει την πόρτα. Η παρέα της δεν είχε φτάσει ακόμη. Οι δύο κακοποιοί βρήκαν την πόρτα ανοιχτή και μπούκαραν στο διαμέρισμα της 26χρονης. Ο ένας την έπιασε από το κεφάλι, κλείνοντάς της το στόμα. Ο δεύτερος άρχισε να ψάχνει στο διαμέρισμα. Η άτυχη κοπέλα άκουσε τα βήματα των αστυνομικών και βρήκε το θάρρος να ζητήσει βοήθεια.

Οι δράστες, ηλικίας 42 και 39 ετών, οδηγήθηκαν στο κρατητήριο του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου. Εκεί πήγε και η 26χρονη μαζί με την παρέα της για να δώσει κατάθεση.

Σήμερα οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της απόπειρας ληστείας, της πρόκλησης σωματικής βλάβης, της παράνομης κατακράτησης και της απείθειας.

Διαβάστε επίσης:

Βασιλίσσης Όλγας: «Είναι κομβικός δρόμος και πρέπει να ανοίξει», λέει συγκοινωνιολόγος (Audio)

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία 47χρονου σεσημασμένου στις 18 Αυγούστου

ΟΠΕΚΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Από την Πέμπτη (4/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων – Οι δικαιούχοι