search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 12:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.09.2025 11:00

Νύχτα τρόμου για 26χρονη στη Θεσσαλονίκη: Επίδοξοι ληστές την ακινητοποίησαν μέσα στο σπίτι της – Δύο συλλήψεις (video)

03.09.2025 11:00
peropoliko new

Στιγμές τρόμου έζησε το βράδυ της Τρίτης (2/9) μία 26χρονη κοπέλα στη Θεσσαλονίκη, καθώς δύο κακοποιοί μπήκαν μέσα στο σπίτι της και την ακινητοποίησαν.

Ευτυχώς όμως, η τρομακτική εμπειρία της 26χρονης είχε αίσιο τέλος, καθώς δύο αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη των δραστών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival, λίγο μετά τις 11, το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ ζητάει από σταθμούς της Άμεσης Δράσης, που κινούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να μεταβούν σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Οδυσσέως. Ένοικος διαμερίσματος κατήγγειλε στο 100 ότι είδε από το «μάτι» της εισόδου του ένα ύποπτο άτομο.

Σε λίγα λεπτά σταθμεύουν μπροστά από την πολυκατοικία δύο περιπολικά της Άμεσης Δράσης. Το πλήρωμα του πρώτου περιπολικού ανεβαίνει από τις σκάλες στον έβδομο όροφο της πολυκατοικίας, αναζητώντας το ύποπτο άτομο. Δεν υπάρχει ψυχή. Επικρατεί ησυχία. Τσεκάρουν ξανά και ξεκινούν την κάθοδο. Ξαφνικά ακούγεται ένας θόρυβος. Μια αχνή φωνή τους ακινητοποιεί. Σιωπούν για να ακούσουν καλύτερα. Ακούγεται ένα βογγητό πίσω από την πόρτα ενός διαμερίσματος. Τρέχουν προς τα εκεί και χτυπούν την πόρτα με δύναμη. Τότε η γυναικεία φωνή ακούστηκε ξεκάθαρα να φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια!».

«Αστυνομία! Ανοίξτε την πόρτα» φώναξε ο ένας αστυνομικός. Δευτερόλεπτα αργότερα η πόρτα άνοιξε και ένας άντρας με ένα φανελάκι δεμένο στο πρόσωπο βγήκε από αυτήν. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν αμέσως. Πίσω του έτρεξε μια νεαρή γυναίκα. Υπήρχε και δεύτερος δράστης, ο οποίος κρύφτηκε στην τουαλέτα. Οι αστυνομικοί τον έβγαλαν έξω και του πέρασαν χειροπέδες με τη βοήθεια των συναδέλφων τους που είχαν σπεύσει για να βοηθήσουν.

Μάλιστα οι δύο δράστες προσπάθησαν να τραυματίσουν αστυνομικούς με σύριγγες που κατείχαν. Αστυνομικός που τραυματίστηκε κατά την ακινητοποίηση ενός εκ των συλληφθέντων μεταφέρθηκε στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. για την παροχή Α’ βοηθειών.

Όπως είπε στους αστυνομικούς η 26χρονη, περίμενε επίσκεψη από την παρέα της. Είχε επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά και της είπαν ότι φτάνουν από λεπτό σε λεπτό. Άκουσε το ασανσέρ και θεώρησε ότι έφτασαν οι φίλοι της. Άφησε την πόρτα μισάνοιχτη και συνέχισε να κάνει ότι έκανε πριν ανοίξει την πόρτα. Η παρέα της δεν είχε φτάσει ακόμη. Οι δύο κακοποιοί βρήκαν την πόρτα ανοιχτή και μπούκαραν στο διαμέρισμα της 26χρονης. Ο ένας την έπιασε από το κεφάλι, κλείνοντάς της το στόμα. Ο δεύτερος άρχισε να ψάχνει στο διαμέρισμα. Η άτυχη κοπέλα άκουσε τα βήματα των αστυνομικών και βρήκε το θάρρος να ζητήσει βοήθεια.

Οι δράστες, ηλικίας 42 και 39 ετών, οδηγήθηκαν στο κρατητήριο του Τμήματος Ασφαλείας Λευκού Πύργου. Εκεί πήγε και η 26χρονη μαζί με την παρέα της για να δώσει κατάθεση.

Σήμερα οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, αντιμέτωποι με τις κατηγορίες της απόπειρας ληστείας, της πρόκλησης σωματικής βλάβης, της παράνομης κατακράτησης και της απείθειας.

Διαβάστε επίσης:

Βασιλίσσης Όλγας: «Είναι κομβικός δρόμος και πρέπει να ανοίξει», λέει συγκοινωνιολόγος (Audio)

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία 47χρονου σεσημασμένου στις 18 Αυγούστου

ΟΠΕΚΑ – Κοινωνικός Τουρισμός: Από την Πέμπτη (4/9) η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων – Οι δικαιούχοι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giatroi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στον εισαγγελέα ο γιατρός που κατηγορείται για βιασμό 18χρονης

CX_30
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δυναμική Παρουσία της Mazda στην 89η Δ.E.Θ. και στην Auto Thessaloniki 2025!

opla new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παιδιά από 5 ετών θα παρακολουθήσουν μάθημα ασφάλειας στα πυροβόλα όπλα από φέτος στο Τενεσί

kafeneio_vouli_new_1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Σοκ και δέος» για τους βουλευτές: Η ακρίβεια «σαρώνει» και τη Βουλή

taxi-touristria-yperxrewsi
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής πήγε να χρεώσει τουρίστρια… 130 ευρώ από το Αεροδρόμιο έως τη μαρίνα Ζέας κι εκείνη τον «κρέμασε στα μανταλάκια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

katerina-stikoydi-new
MEDIA

ΕΡΤ: Σούπερ «μεταγραφή» Κατερίνας με… Fοβερή εκπομπή στην ΕΡΤ1

hospitals
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία δίνει εντολή στα νοσοκομεία να προετοιμαστούν για μια «μεγάλη εμπλοκή» έως τον Μάρτιο του 2026

mazonakis_ndp_1808
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση με νόημα – «Ανησύχησα βρε παιδί μου, με αυτά που λένε στα κανάλια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.09.2025 12:21
giatroi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Στον εισαγγελέα ο γιατρός που κατηγορείται για βιασμό 18χρονης

CX_30
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δυναμική Παρουσία της Mazda στην 89η Δ.E.Θ. και στην Auto Thessaloniki 2025!

opla new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παιδιά από 5 ετών θα παρακολουθήσουν μάθημα ασφάλειας στα πυροβόλα όπλα από φέτος στο Τενεσί

1 / 3