Ενωτική απάντηση Δούκα στην αιχμή Γερουλάνου, που έδωσε «τροφή» στην Ομάδα αλήθειας

Την ώρα που η μισή κυβέρνηση επιτίθεται στον Χάρη Δούκα επέλεξε ο Παύλος Γερουλάνος να αφήσει αιχμές στον δήμαρχο της Αθήνας, υπαινισσόμενος ότι η συμμετοχή του στην περσινή διαδικασία εκλογής αρχηγού στο ΠΑΣΟΚ, καθυστέρησε το έργο στην πόλη.

Αποτέλεσμα αυτής της απροσδόκητης και στα όρια του unfair δήλωσης του κ. Γερουλάνου, ανήμερα μάλιστα της 3ης Σεπτέμβρη, ήταν να… αποθεωθεί ο βουλευτής Α’ Αθήνας από την… Ομάδα Αλήθειας, τον προπαγανδιστικό μηχανισμό της ΝΔ.

Ο κ. Δούκας απάντησε με ενωτική διάθεση και χωρίς να ρίξει λάδι στη φωτιά στον κ. Γερουλάνο, λέγοντας στο Κόντρα:

«Καλός ή κακός Δήμαρχος, θα με αξιολογήσουν οι πολίτες. Αυτό που ξέρω είναι ότι δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Όμως, με εκπλήσσει πολύ και με στενοχωρεί, σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, ημέρα ενότητας, ημέρα μνήμης και τιμής, όπου το πρωτεύον είναι να δείξουμε ότι είμαστε μία γροθιά, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη αλλαγής για τη χώρα στο ΠΑΣΟΚ, να υπάρχουν αυτές οι διατυπώσεις.

Και επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει το αμέσως επόμενο διάστημα, ο κ. Γερουλάνος είναι και βουλευτής Α’ Αθήνας, και τον θέλω δίπλα μου… και ένα στέλεχος το οποίο νομίζω ότι θέλει να λύσει τα προβλήματα της Αθήνας, να είναι δίπλα μου στις πολύ μεγάλες μάχες που έχουμε μπροστά μας, όπως τη Β. Όλγας, όπως και πολλές άλλες, στις πολύ μεγάλες ρήξεις που θέλουμε να κάνουμε. Και εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό… Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, πέρα από το ότι πρέπει να είναι δίπλα μας, το γραφείο μου είναι ανοιχτό και τον περιμένω να συζητήσουμε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τους πολίτες. Έχουμε πολλή δουλειά, κακοδιαχείριση, άσχημα έργα… να συζητήσουμε και βεβαίως, η ενότητα σήμερα, 3 του Σεπτέμβρη, το κρίσιμο είναι να μπορέσουμε όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε μία δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και να δημιουργήσουμε συνθήκες αλλαγής και ανατροπής. Όχι εσωστρέφεια και όχι φίλια πυρά».

Ο κ. Γερουλάνος είχε εκφράσει νωρίτερα το απόγευμα της Τετάρτης στο MEGA την έμμεση, αν και όψιμη κριτική στον κ. Δούκα για την επιλογή του να διεκδικήσει πέρσι την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Η Ομάδα Αλήθειας ανέλαβε να διαφημίσει τη δήλωση:

Διαβάστε επίσης:

Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη: Διμέτωπη επίθεση Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα – Ποιοι έδωσαν το παρών (Photos/Videos)

Παναγιώτης Σημανδηράκης: «Καμία εμπλοκή μου στην υπόθεση» της κρητικής μαφίας, λέει ο δήμαρχος Χανίων

To «challenge» του Κυριάκου Μητσοτάκη στο TikTok (Video)