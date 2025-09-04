Νέα «υποψηφιότητα» για γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ.

Μέσα στην ονοματολογία για τον διάδοχο του άτυχου Απόστολου Βεσυρόπουλου στη θέση του γραμματέα της Κ.Ο. της ΝΔ, προστέθηκε κι άλλο ένα όνομα τις τελευταίες μέρες, αυτό του βουλευτή Λάρισας, Μάξιμου Χαρακόπουλου.

Η… προσθήκη αυτή έχει ενδιαφέρον, γιατί ο Χαρακόπουλος – πέραν του ότι είναι έμπειρος και γενικώς χαίρει εκτίμησης μεταξύ των «γαλάζιων» βουλευτών – ανήκει στην κατηγορία των μελών της Κ.Ο. που δεν διστάζουν να «τα χώσουν» στην κυβέρνηση όταν το κρίνουν απαραίτητο.

Τώρα, αν ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ήθελε να έχει έναν τέτοιο βουλευτή στη θέση του γραμματέα της Κ.Ο., θα σας γελάσουμε. Πάντως, υπάρχει και η άποψη ότι μια τέτοια τοποθέτηση θα έστελνε ένα θετικό μήνυμα στη… δεξιά συνιστώσα του κόμματος.

Εν αναμονή, λοιπόν…

