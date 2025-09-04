search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025
BUSINESS

04.09.2025

ΟΠΑΠ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για το 2025 θα καταβληθεί τον Νοέμβριο

opap+hq2

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, με καθαρό ποσό 0,475 ευρώ μετά την παρακράτηση φόρου 5%, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ

Το συνολικό μικτό ποσό που θα διανεμηθεί φτάνει τα 179,3 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των 11,46 εκατ. ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025. Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.

Η καταβολή του μερίσματος προγραμματίζεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς.

