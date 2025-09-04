ΟΠΑΠ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για το 2025 θα καταβληθεί τον Νοέμβριο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, με καθαρό ποσό 0,475 ευρώ μετά την παρακράτηση φόρου 5%, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ
Το συνολικό μικτό ποσό που θα διανεμηθεί φτάνει τα 179,3 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των 11,46 εκατ. ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία.
Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025. Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.
Η καταβολή του μερίσματος προγραμματίζεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς.
Διαβάστε επίσης:
Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες» από την Leader της DECA Investments
Trade Estates: Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 58,3% και Κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες κατά 36,8% στο εξάμηνο
Theon: Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 – Στα €183,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.