ΟΠΑΠ: Προσωρινό μέρισμα 0,50 ευρώ ανά μετοχή για το 2025 θα καταβληθεί τον Νοέμβριο

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, με καθαρό ποσό 0,475 ευρώ μετά την παρακράτηση φόρου 5%, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ

Το συνολικό μικτό ποσό που θα διανεμηθεί φτάνει τα 179,3 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των 11,46 εκατ. ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρεία.

Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025. Οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025.

Η καταβολή του μερίσματος προγραμματίζεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας Πειραιώς.

Διαβάστε επίσης:

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της «Ελληνικές Φάρμες» από την Leader της DECA Investments

Trade Estates: Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 58,3% και Κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες κατά 36,8% στο εξάμηνο

Theon: Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025 – Στα €183,7 εκατ. ο κύκλος εργασιών