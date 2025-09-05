search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 09:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 08:56

Αντιπρόεδρος Κομισιόν για Γάζα: «Η γενοκτονία εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης»

05.09.2025 08:56
teresa_ribera_new

«Γενοκτονία» χαρακτήρισε χθες, Πέμπτη (4/9), η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις φονικές επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, η Ριβέρα έκανε λόγο για «αποτυχία της Ευρώπης» να δράσει συλλογικά και να εκφραστεί με μια φωνή.

«Η γενοκτονία στη Γάζα εκθέτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μια φωνή ακόμη και καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται σε ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καλούν να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός», τόνισε η Τερέσα Ριβέρα στην ομιλία της στο Sciences Po.

Η 56χρονη καθ’ ύλη αρμόδια επίτροπος για τον ανταγωνισμό και την πράσινη μετάβαση και στέλεχος του ισπανικού σοσιαλιστικού κόμματος (PSOE), δήλωνε στο Politico τον περασμένο μήνα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας πως «αν δεν είναι γενοκτονία, μοιάζει πάρα πολύ με τον ορισμό» της λέξης.

Μέχρι τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφευγε να χρησιμοποιεί τον όρο «γενοκτονία» για τη Λωρίδα της Γάζας· περιοριζόταν να καταγγέλλει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να καλεί σε συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο.

Όμως ηγέτες κοινοβουλευτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρόσφατα κατηγόρησαν επίσης το Ισραήλ πως διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Η κυβέρνηση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου – και στην Ευρώπη μεταξύ άλλων ιδίως αυτή του γερμανού συντηρητικού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς – απορρίπτει αγανακτισμένα την κατηγορία.

Ο ορισμός της γενοκτονίας, δυνάμει σύμβασης του ΟΗΕ (σ.σ. ενταγμένης στην ελληνική νομοθεσία με τον ν. 3003/2002 [Α΄ 75]), αφορά ενέργειες με σκοπό να καταστραφεί, «εν όλω ή εν μέρει», οποιαδήποτε «εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα ως τέτοια».

Εκπρόσωπος της ισραηλινής διπλωματίας απέρριψε τα σχόλια της Ριβέρα, χαρακτηρίζοντάς τα ανυπόστατα και απαράδεκτα. Πρόσαψε στην ισπανίδα αντιπρόεδρο της Κομισιόν πως μετατράπηκε σε «φερέφωνο της προπαγάνδας της Χαμάς».

«Αντί να παπαγαλίζει τον μύθο περί “γενοκτονίας” που διαδίδει η Χαμάς, η Ριβέρα θα όφειλε να απαιτήσει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς για να τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού ΥΠΕΞ.

Έπειτα από σχεδόν 23 μήνες πολέμου, μεγάλο μέρος της Γάζας έχει ισοπεδωθεί και τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν πως ο πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με λιμό.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: «Προκλητική ενέργεια» η υπέρπτηση δύο αεροσκαφών της Βενεζουέλας πάνω από πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού

ΗΠΑ: Εφετείο επιτρέπει τη συνέχιση λειτουργίας του «Αλκατράζ με αλιγάτορες» στη Φλόριντα

Ιταλός οδηγός κατηγορείται ότι χτύπησε εσκεμμένα εννέα άτομα στην Αβάνα – Νεκρή 35χρονη γυναίκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dimitrisapostolou_studio4
LIFESTYLE

Οι αποκαλύψεις του Δημήτρη Αποστόλου για τους Δύο Ξένους: Οι ενστάσεις Ρήγα για τη Βανδή, η «ακομπλεξάριστη» Μενεγάκη και το τραγούδι που «βάφτισε» τη σειρά (videos)

media new
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Ποιοι θεωρούνται δημοσιογράφοι σήμερα από την αμερικανική κοινή γνώμη

kiriakos-mitsotakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέες… σκοτούρες με τον εκλογικό νόμο

troxaio_egnatia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων (video/photos)

BOFILIOU_NATASSA_ERT_STUDIO4
LIFESTYLE

Η Μποφίλιου «καρφώνει» τον Βουλαρίνο για το σχόλιο με το μαγιό – «Για κάποιους αυτό μπορεί να είναι και δουλειά, εμείς έχουμε άλλες δουλειές να κάνουμε…»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 09:48
dimitrisapostolou_studio4
LIFESTYLE

Οι αποκαλύψεις του Δημήτρη Αποστόλου για τους Δύο Ξένους: Οι ενστάσεις Ρήγα για τη Βανδή, η «ακομπλεξάριστη» Μενεγάκη και το τραγούδι που «βάφτισε» τη σειρά (videos)

media new
MEDIA

ΜΜΕ ΗΠΑ: Ποιοι θεωρούνται δημοσιογράφοι σήμερα από την αμερικανική κοινή γνώμη

kiriakos-mitsotakis-new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Νέες… σκοτούρες με τον εκλογικό νόμο

1 / 3