Εξάρχου στο Economist Summit: Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Για την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και την επόμενη ημέρα της κατασκευαστικής αγοράς μίλησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρος Εξάρχου στο 5o Thessaloniki Metropolitan Summit.

Ο κ. Εξάρχου κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, σημείωσε ότι η αγορά των κατασκευών στην Ελλάδα διανύει την καλύτερη φάση των τελευταίων 25 ετών και για τον λόγο αυτό εκδηλώνεται διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τους Ελληνικούς κατασκευαστικούς Ομίλους. Η επιτυχία αυτή, συμπλήρωσε, οφείλεται στην αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει τα μεγάλα έργα υποδομής.

Ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας στα έργα

Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR σχολίασε ότι, εάν θέλουμε να είναι βιώσιμη η ανάπτυξη των κατασκευών στο μέλλον, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την παραγωγή των δημοσίων έργων, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη χρηματοδότηση, την μελετητική τους ωριμότητα και την αντιμετώπιση των χρονικών καθυστερήσεων.

Ο κ. Εξάρχου παρατήρησε ότι αυτά τα τρία χαρακτηριστικά πρέπει να προσδιορίσουν το μέλλον των υποδομών στην Ελλάδα, κάτι που ήδη γίνεται στα έργα παραχώρησης, τα οποία διέπονται από ένα πιο αυστηρό καθεστώς, εξ αιτίας της τραπεζικής τους χρηματοδότησης και των αυξημένων κριτηρίων που αυτή επιβάλλει. Και για τον λόγο αυτό η συγκεκριμένη κατηγορία έργων υλοποιείται εμπρόθεσμα και εντός προϋπολογισμού, προς όφελος τόσο του κράτους όσο και της αγοράς, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που καταβάλει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στο Α’ τρίμηνο του 2026 η επέκταση Καλαμαριάς

Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για την πορεία του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στο οποίο έχουν ξεκινήσει οι δοκιμές μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτροδότησης της γραμμής. Και τόνισε ότι, εφόσον προχωρά η ροή της χρηματοδότησης του έργου κανονικά, σε συνδυασμό με τα μέτρα επιτάχυνσης των εργασιών που έχει λάβει ο Όμιλος AKTOR, όπως η λειτουργία 3 βαρδιών ανά ημέρα, η επανάληψη της επιτυχίας της ολοκλήρωσης της κύριας γραμμής του Μετρό θα είναι εφικτή, σημειώνοντας ότι ο στόχος για άνοιγμα της γραμμής στο Α’ τρίμηνο του 2026 θα επιτευχθεί.

Σημαντική επιτυχία η εξαγορά της HSBC Μάλτας

Ο κ. Εξάρχου, υπό την ιδιότητα του Partner της Thrivest Holdings, αναφέρθηκε και στην επικείμενη εξαγορά της HSBC Μάλτας από την Credia Bank. Όπως τόνισε, με την εξαγορά η τράπεζα θα αυξήσει σημαντικά την αξία της, έχοντας παράλληλα σχεδόν μηδενικά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα και μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο, αλλά και κεφαλαιοποίηση της τάξης των €2,5 δισ.

Και χαρακτήρισε την συγκεκριμένη εξαγορά μία σημαντική επιτυχία τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για τους μετόχους και κυρίως το πρώην Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) καθώς του δίνει τη δυνατότητα να ανακτήσει τα χρήματα που επένδυσε για την εξυγίανση της πρώην Τράπεζας Αττικής με κέρδος. Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου, αυτό δικαιώνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να στηρίξει τη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα και η εξαγορά της HSBC Μάλτας αποτελεί μία εκδήλωση αυτής της δικαίωσης.

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης στο Economist Summit: «Η Ελλάδα είναι ένα θετικό αφήγημα» – Τι είπε για την αυριανή ομιλία Μητσοτάκη

Καταγγελίες 24.000 πολιτών στην εφορία στο 8μηνο

Ασφυξία στην αγορά: «Πνιγμένοι» στα χρέη ζητούν 120 δόσεις – Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ρυθμίσεις δεν τραβάνε