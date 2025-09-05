Η Άννα Κατσούλη στο Φεστιβάλ «Η μουσική είναι γυναίκα», στον Μικρό Κεραμεικό

Η Άννα Κατσούλη, που μας συστήθηκε με το viral τραγούδι «Ερωτόκριτος και Αρετούσα» με πάνω απο 12 εκατ. διαδικτυακές προβολές, ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Μικρός Κεραμεικός, στα πλαίσια του φεστιβάλ «Η μουσική είναι γυναίκα», σε μια συναυλία-αφιέρωμα με τίτλο “Οι Κυρίες του Ελλ. Πενταγράμμου”.

Το φεστιβάλ “Η Μουσική Είναι Γυναίκα” είναι μια σειρά συναυλιών που διοργανώνεται στον Μικρό Κεραμεικό, αφιερωμένη στη γυναικεία δημιουργία.

Το φεστιβάλ φιλοξενεί ταλαντούχες καλλιτέχνιδες και γιορτάζει τη γυναικεία φωνή, σύνθεση και έκφραση σε διάφορα είδη μουσικής.

Η Άννα Κατσούλη, υπόσχεται ένα ταξίδι στο χρόνο, μέσα από λατρεμένα και διαχρονικά τραγούδια γυναικών που σημάδεψαν την ελληνική μουσική, όπως Τ. Βάνου, Μαρινέλλα, Μποφίλιου, αλλά και ξένων σταρ όπως η Adele, καθώς και με τα τραγούδια της προσωπικής δισκογραφίας της!

Η Άννα Κατσούλη είναι ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός και δασκάλα μουσικής. Γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, όμως οι ρίζες της κρατούν από τα Σφακιά της Κρήτης και τη Σαντορίνη.

Προερχόμενη από μια 12μελή καλλιτεχνική οικογένεια, τα πρώτα ερεθίσματα δόθηκαν πολύ νωρίς και στα 13 της η Άννα τραγουδά επαγγελματικά.

Σπούδασε μουσική 19 χρόνια στο Ωδείο “Ορφέας” παρακολουθώντας μαθήματα θεωρητικών, χορωδίας, φλάουτου και πιάνου. Έχει πτυχίο σύγχρονου τραγουδιού,λαμβάνοντας διάκριση από τον Γιώργο Κατσαρό και την κριτική επιτροπή. Παράλληλα ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο τμήμα “Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική ηλικία” του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 2017 εμφανίζεται σε μουσικές σκηνές και θέατρα Αθήνας και επαρχίας,(Θέατρο Αττικού Άλσους,Θέατρο «Μελίνας Μερκούρη» Βέροιας,Μπουάτ Απανεμια Πλάκας,Θέατρο Αυλαία Πειραια,Μουσική Σκηνή Sfiga κ.α.) με προσωπικές συναυλίες ενώ βρίσκεται στο πλευρό καταξιωμένων συνθετών και ερμηνευτων (όπως Γ. Χατζηνάσιος,Γ.Νικολάου ,Π. Ζήνα ,Γ. Ξυλούρης κ.α.).

To 2018 γίνεται ευρύτερα γνωστή στο πανελλήνιο, μέσα από την επανεκτέλεση του τραγουδιού «Τσ’αγάπης και του έρωτα»,που ξεπερνά συνολικά τις 12 εκατ. προβολές στα social media και τη βαφτίζει ως « η Αρετούσα της Αθήνας».

Έχει συμμετοχές στην ελληνική δισκογραφία (π.χ. επιστημονικό περιοδικό «Το παράθυρο,με τραγούδια του Γιάννη Νικολάου, με τον jazz σολίστα πιάνου Γιώργο Ψυχογιό,με τη σολιστ ακκορντεον Ζωη Τηγανουρια) και έως τώρα κατέχει τρία προσωπικά cd άλμπουμ («Κρυμμένος Ουρανός», «Επιστροφή»,”το Φως”) που κυκλοφορούν επίσημα και εκτός από τη φωνή της ,ντύνει στιχουργικά τα περισσότερα τραγούδια.

Η δισκογραφία της διαθέτει διαφορετικά ηχοχρώματα και αποτελεί μια δημιουργική & αδελφική σύμπραξη,με τον αδερφό της Βασίλη Κατσούλη, να υπογράφει συνθέσεις και ενορχηστρώσεις.

Η ακράδαντη πίστη της πως η «γιατρεια» του κόσμου ήταν και θα είναι πάντα η αγαπη,την ωθεί στη διοργανωση φιλανθρωπικών συναυλιών από το 2019 με τίτλο “Κάθε νότα μου για σένα”, τραγουδώντας προς ενίσχυσην φιλανθρωπικών οργανισμών ανά την Ελλάδα (Χαμόγελο του Παιδιου,ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου,Λύρειο Ίδρυμα κ.α).

Έχει συνεργαστεί με το Κέντρο Διάδοσης Μύθου της Αθήνας,ως μουσικός/συνθέτρια και occasional actress παραστάσεων και podcast.

Τον Σεπτέμβριο του 2022 διοργάνωσε και πρωταγωνίστησε στη μουσικοθεατρική & χορευτική παράσταση «Στην αυλή του Αϊβαλί» με 30 συντελεστές, τιμώντας τα 200 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Τον Ιούνιο του 2024 κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι της «Τωρα», διασκευή ενός «άγνωστου» θησαυρού της Τ.Βάνου και του Μίμη Πλέσσα, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του «μεγάλου» Μίμη Πλέσσα και τα 10 χρόνια από το θάνατο της αλησμόνητης Τζένης Βάνου.

Η Άννα Κατσούλη, μια ταλαντούχα νέα ερμηνεύτρια, που εργάζεται ασταμάτητα πάνω στην τέχνη της, κατέθεσε υποψηφιότητα στον Εθνικό Τελικό της Eurovision 2025, με ενα ελληνο-αγγλικό τραγούδι σε στίχους και μουσική της ίδιας.

