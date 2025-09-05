ΚΚΕ: Επιχείρηση παραπλάνησης το «καλάθι» της ΔΕΘ

Να μην τρέφουν προσδοκίες για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη καλεί τους εργαζόμενους το ΚΚΕ, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά το «καλάθι» της ΔΕΘ επιχείρηση «εξωραϊσμού» της κυβερνητικής πολιτικής και άρα «παραπλάνησης» των πολιτών.

Σε αντίθεση με άλλα κόμματα, που δηλώνουν ότι θα στηρίξουν όποια μέτρα κρίνουν θετικά για τους πολίτες προκειμένου να μην κατηγορηθούν για «στείρα άρνηση», το ΚΚΕ μιλά για καλλιέργεια «ψεύτικων προσδοκιών» που στόχο έχουν να κρύψουν τα αντιλαϊκά μέτρα, όπως για παράδειγμα το «εργασιακό τερατούργημα», δηλαδή το νομοσχέδιο για το 13ωρο. Μάλιστα, τα στελέχη και οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν φείδονται χαρακτηρισμών για το νομοσχέδιο της Κεραμέως προκειμένου να το αποδομήσουν και να σημάνουν συναγερμό στους εργαζόμενους. Ενδεικτικά ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του Π.Γ. της Κ.Ε. του κόμματος έκανε λόγο (ERTnews) για «το πιο νοσηρό νομοσχέδιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας» και για «κοκτέιλ αντεργατικών μέτρων».

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και τα συλλαλητήρια των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη, το ΚΚΕ διαμηνύει ότι είναι ώρα για ένα διευρυμένο λαϊκό κίνημα που «θα μπει μπροστά να φρενάρει αυτήν τη λαίλαπα, την οποία περνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, υλοποιώντας κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Νίκος Σοφιανός, Real FM).

Η γραμμή αποδόμησης των πρωθυπουργικών εξαγγελιών αναφέρει ότι το «καλάθι» βρίθει αντιλαϊκών και αντεργατικών μέτρων. «Το πραγματικό “καλάθι” της πολιτικής σας, γεμίζει κάθε μέρα με τα αντεργατικά, οπισθοδρομικά, κατασταλτικά, ακόμα και ρατσιστικά νομοσχέδια που φέρνετε στη Βουλή» ανέφερε ο Δημήτρης Κoυτσούμπας μιλώντας στη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για το προσφυγικό.

Αποδόμηση

Σύμφωνα λοιπόν με τον γενικό γραμματέα, τα «καλούδια» που στην πραγματικότητα περιλαμβάνει το «καλάθι» της ΔΕΘ είναι τα εξής:

● «Για τους δημοσίους υπαλλήλους: Αντί για τον 13ο και 14ο μισθό που τους έχουν κλέψει, πειθαρχικές διώξεις και ποινές σε όσους αγωνίζονται.

● Για όλους τους εργαζόμενους: 13ωρη εργασία, απολύσεις και κατάργηση της καλοκαιρινής άδειας, αντί για 7ωρο, αξιοπρεπείς μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

● Για τους βιοπαλαιστές αγρότες αντί για μέτρα μείωσης του κόστους παραγωγής και στήριξης του αγροτικού εισοδήματος ετοιμάζεστε να τους φορτώσετε και τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτού του τεράστιου σκανδάλου που έχει φαρδιά πλατιά τη δική σας υπογραφή και βέβαια τη σφραγίδα της Ε.Ε.

● Για όλον τον λαό: Ατελείωτους και άδικους φόρους και περικοπές από τις ανάγκες του, για να “βγαίνουν” τα υπερπλεονάσματα και να παραδίδετε 30 δισ. στους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς και στην εμπλοκή σας στους πολέμους.

● Για τους φοιτητές: Διαγραφές και υπονόμευση των πτυχίων τους, αντί για στέγη, καθηγητές, πτυχία με αξία».

Αγωνιστικό ραντεβού

Σημειώνεται ότι το αγωνιστικό ραντεβού των δυνάμεων του ΚΚΕ και των σωματείων, εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών κ.λπ. που πρόσκεινται στο ΠΑΜΕ είναι στην πλατεία ΧΑΝΘ στις 17.30 το απόγευμα του Σαββάτου (6.9), υπό το σύνθημα «Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματιών και τα γεράκια του πολέμου».

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα του γενικού γραμματέα για τη ΔΕΘ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας πρόκειται να παρευρεθεί στο συλλαλητήριο που καλούν εργατικά σωματεία, συνδικάτα και φορείς της Θεσσαλονίκης στην πλατεία ΧΑΝΘ. Επιπλέον, την Πέμπτη 11 Σεπτέμβρη, στις 19.30, θα μιλήσει σε εκδήλωση της Κ.Ο. Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο. Νωρίτερα, θα επισκεφθεί τον χώρο της ΔΕΘ – Helexpo και θα συναντηθεί με τη διοίκησή της.

Ο γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μεταβεί εκ νέου στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη, όπου θα μιλήσει, στις 20.45, στην πολιτική συγκέντρωση του 51ου Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή», στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, στην Πολίχνη.

