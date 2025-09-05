Λεωφόρος Συγγρού: Προβλήματα στην κίνηση λόγω εκτροπής σχολικού λεωφορείου

Αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της Χαροκόπου, λόγω σχολικού λεωφορείου που εξετράπη της πορείας του.

Το σχολικό βγήκε από την πορεία του, για άγνωστη λόγο και έπεσε πάνω στις μπάρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ο οδηγός του. Λόγω του τροχαίου υπάρχει δυσκολία στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Συγγρού στο ύψος της οδού Χαροκόπου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης

Ζάκυνθος: Νεκρός Πολωνός τουρίστας που παρασύρθηκε από μοτοσυκλέτα

Καρυστιανού: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα το Σάββατο μετά το βεβιασμένο κλείσιμο της δικογραφίας – Οι συγκινητικές αναρτήσεις

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στη Βρίσα Λέσβου