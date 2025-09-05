Nεϊμάρ: Ξύπνησε με σχεδόν 1 δισ. επιπλέον στο λογαριασμό του – «Κροίσος» του άφησε μυθική κληρονομιά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Νεϊμάρ ξύπνησε με 970 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στο λογαριασμό του, απλά επειδή ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε έναν συμπατριώτη του δισεκατομμυριούχο.
Ο Βραζιλιάνος άσος φέρεται να έχει κληρονομήσει το ασύλληπτο ποσό, καθώς, σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης, ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας άφησε στον πρώην άσο της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα ένα ποσό, ύψους 975 εκατ. ευρώ, στη διαθήκη του. Η περιουσία του εκλιπόντας εκτιμάται σε 1,01 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Ο εκλιπών, ο οποίος ήταν συμπατριώτης του Νεϊμάρ, φέρεται να μην είχε συναντήσει ποτέ τον σταρ, αλλά επέλεξε να του αφήσει την περιουσία του, λόγω της προσωπικής σύνδεσης που ένιωθε μαζί του. Όπως αναφέρεται, ο επιχειρηματίας φέρεται να θαύμαζε ιδιαίτερα τη σχέση του Νεϊμάρ με τον πατέρα του, γεγονός που του θύμιζε τη δική του σύνδεση με τους γονείς του.
Η διαθήκη επικυρώθηκε στο Πόρτο Αλέγκρε και υπεγράφη στις 12 Ιουνίου, παρουσία δύο μαρτύρων. Ο Νεϊμάρ, αν και δεν έχει εκφράσει δημόσια τη γνώμη του για την κληρονομιά, αναμένεται να αντιμετωπίσει νομικές διαδικασίες, προτού αναγνωριστεί ως κληρονόμος του δισεκατομμυριούχου.
Τα βραζιλιάνικα δικαστήρια πρέπει τώρα να δώσουν τη σχετική έγκριση. Ωστόσο, εάν η διαθήκη εγκριθεί τελικά η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε φόρους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομικές διαμάχες, σύμφωνα με την Mirror.
