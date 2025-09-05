search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 20:15
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 20:04

Nεϊμάρ: Ξύπνησε με σχεδόν 1 δισ. επιπλέον στο λογαριασμό του – «Κροίσος» του άφησε μυθική κληρονομιά

05.09.2025 20:04
neymar

Ο Νεϊμάρ ξύπνησε με 970 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στο λογαριασμό του, απλά επειδή ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε έναν συμπατριώτη του δισεκατομμυριούχο.

Ο Βραζιλιάνος άσος φέρεται να έχει κληρονομήσει το ασύλληπτο ποσό, καθώς, σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης, ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας άφησε στον πρώην άσο της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα ένα ποσό, ύψους 975 εκατ. ευρώ, στη διαθήκη του. Η περιουσία του εκλιπόντας εκτιμάται σε 1,01 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Ο εκλιπών, ο οποίος ήταν συμπατριώτης του Νεϊμάρ, φέρεται να μην είχε συναντήσει ποτέ τον σταρ, αλλά επέλεξε να του αφήσει την περιουσία του, λόγω της προσωπικής σύνδεσης που ένιωθε μαζί του. Όπως αναφέρεται, ο επιχειρηματίας φέρεται να θαύμαζε ιδιαίτερα τη σχέση του Νεϊμάρ με τον πατέρα του, γεγονός που του θύμιζε τη δική του σύνδεση με τους γονείς του.

Η διαθήκη επικυρώθηκε στο Πόρτο Αλέγκρε και υπεγράφη στις 12 Ιουνίου, παρουσία δύο μαρτύρων. Ο Νεϊμάρ, αν και δεν έχει εκφράσει δημόσια τη γνώμη του για την κληρονομιά, αναμένεται να αντιμετωπίσει νομικές διαδικασίες, προτού αναγνωριστεί ως κληρονόμος του δισεκατομμυριούχου.

Τα βραζιλιάνικα δικαστήρια πρέπει τώρα να δώσουν τη σχετική έγκριση. Ωστόσο, εάν η διαθήκη εγκριθεί τελικά η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε φόρους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομικές διαμάχες, σύμφωνα με την Mirror.

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Το πρόγραμμα των ελληνικών συμμετοχών στο Τόκιο – Πότε διεξάγονται οι τελικοί Τεντόγλου, Καραλή

Εθνική ποδοσφαίρου: Τα τρομερά μωρά του Γιοβάνοβιτς στο δρόμο για το Mουντιάλ 2026 – Πρεμιέρα απόψε με τη Λευκορωσία

Το «μήνυμα» Κακιούζη στους… no politica και κατά της γενοκτονίας στη Γάζα: Το ματς με το Ισραήλ δεν είναι μόνο αθλητικό (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza 445- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρωπαϊκή ντροπή – Η Κομισιόν απορρίπτει το σχόλιο της αντιπροέδρου Ριμπέρα για γενοκτονία  

neymar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nεϊμάρ: Ξύπνησε με σχεδόν 1 δισ. επιπλέον στο λογαριασμό του – «Κροίσος» του άφησε μυθική κληρονομιά

ORLANDO_BLOOM210825
LIFESTYLE

Ο Ορλάντο Μπλουμ σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Κέιτι Πέρι και δηλώνει «ευγνώμων»

pasok new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Έκανε copy paste τα δελτία τύπου μας και τις προτάσεις Ανδρουλάκη

6647489
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μνημόνιο συνεργασίας της Ελλάδας με την OpenAI – Στις πρώτες χώρες που εφαρμόζουν το ChatGPT Edu

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 20:11
gaza 445- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ευρωπαϊκή ντροπή – Η Κομισιόν απορρίπτει το σχόλιο της αντιπροέδρου Ριμπέρα για γενοκτονία  

neymar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Nεϊμάρ: Ξύπνησε με σχεδόν 1 δισ. επιπλέον στο λογαριασμό του – «Κροίσος» του άφησε μυθική κληρονομιά

ORLANDO_BLOOM210825
LIFESTYLE

Ο Ορλάντο Μπλουμ σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Κέιτι Πέρι και δηλώνει «ευγνώμων»

1 / 3