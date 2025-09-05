Nεϊμάρ: Ξύπνησε με σχεδόν 1 δισ. επιπλέον στο λογαριασμό του – «Κροίσος» του άφησε μυθική κληρονομιά

Ο Νεϊμάρ ξύπνησε με 970 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον στο λογαριασμό του, απλά επειδή ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε έναν συμπατριώτη του δισεκατομμυριούχο.

Ο Βραζιλιάνος άσος φέρεται να έχει κληρονομήσει το ασύλληπτο ποσό, καθώς, σύμφωνα με αναφορές μέσων ενημέρωσης, ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας άφησε στον πρώην άσο της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μπαρτσελόνα ένα ποσό, ύψους 975 εκατ. ευρώ, στη διαθήκη του. Η περιουσία του εκλιπόντας εκτιμάται σε 1,01 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

A businessman is leaving 1 BILLION DOLLARS to Neymar in his will. The administrator justified that he identifies with the athlete & decided to give his inheritance to the player 💵 pic.twitter.com/CVbbRRE0VQ — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) September 3, 2025

Ο εκλιπών, ο οποίος ήταν συμπατριώτης του Νεϊμάρ, φέρεται να μην είχε συναντήσει ποτέ τον σταρ, αλλά επέλεξε να του αφήσει την περιουσία του, λόγω της προσωπικής σύνδεσης που ένιωθε μαζί του. Όπως αναφέρεται, ο επιχειρηματίας φέρεται να θαύμαζε ιδιαίτερα τη σχέση του Νεϊμάρ με τον πατέρα του, γεγονός που του θύμιζε τη δική του σύνδεση με τους γονείς του.

Neymar to 'receive staggering fortune' after being named in will of man he never met 💰https://t.co/9HsnO1seSH pic.twitter.com/H6txrX1l6X — Mirror Football (@MirrorFootball) September 4, 2025

Η διαθήκη επικυρώθηκε στο Πόρτο Αλέγκρε και υπεγράφη στις 12 Ιουνίου, παρουσία δύο μαρτύρων. Ο Νεϊμάρ, αν και δεν έχει εκφράσει δημόσια τη γνώμη του για την κληρονομιά, αναμένεται να αντιμετωπίσει νομικές διαδικασίες, προτού αναγνωριστεί ως κληρονόμος του δισεκατομμυριούχου.

Τα βραζιλιάνικα δικαστήρια πρέπει τώρα να δώσουν τη σχετική έγκριση. Ωστόσο, εάν η διαθήκη εγκριθεί τελικά η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε φόρους και θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομικές διαμάχες, σύμφωνα με την Mirror.

