Γιώργος Καπουτζίδης: Η εξομολόγησή του στην Ταράτσα του Φοίβου – «Υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα» (Video)

Ο Γιώργος Καπουτζίδης μοιράστηκε μια από τις πιο προσωπικές του στιγμές στην Ταράτσα του Φοίβου, κάνοντας το κοινό να τον αποθεώσει.

Ο αγαπημένος δημιουργός και ηθοποιός μίλησε για τον άνθρωπο που έχει στο πλευρό του, σε μια συγκινητική αφιέρωση που γρήγορα έγινε θέμα συζήτησης στα social media.

«Αυτή την περίοδο όμως, υπάρχει κάποιος που με έκανε να μη φοβάμαι το για πάντα! Και στα 53 που είμαι, το για πάντα δεν είναι τόσο πολύ… Το έχω φάει το μισό και μένει λίγο…

Μη το πείτε στον Μπιμπίλα ότι είπα τέτοιο πράγμα, ετοιμάζει τα ποσταρίσματα! Οπότε, θα πω αυτό το τραγούδι, θα του το τραγουδήσω – δεν είναι εδώ, μην ψάχνετε τραπέζια – με την ελπίδα και με την πίστη ότι θα μπορώ να του το τραγουδάω για πάντα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Τσάρλι Σιν: «Πήγα και με άντρες όταν ήμουν υπό την επήρεια κρακ»

Ο Ορλάντο Μπλουμ σπάει τη σιωπή του για τον χωρισμό με την Κέιτι Πέρι και δηλώνει «ευγνώμων»

Τζόρτζιο Αρμάνι: Το «αντίο» της πριγκίπισσας Σαρλίν του Μονακό στoν εμβληματικό μόδιστρο