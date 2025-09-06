Οι αντιδράσεις για τις ειρωνείες για το ταξίδι του Παπανδρέου στο Πεκίνο

Δεν άρεσε σε κάποιους εντός του ΠΑΣΟΚ το ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει το κύρος και άρα τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μεγάλα διεθνή γεγονότα – όπως στις εκδηλώσεις που έγιναν πρόσφατα στο Πεκίνο, με υψηλούς προσκεκλημένους, μεταξύ αυτών και ο Πούτιν.

Και, κατά τη συνήθη πρακτικών εντός του Κινήματος, άρχισαν ειρωνείες και επικρίσεις για την απουσία του πρώην πρωθυπουργού από τη γιορτή στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, λόγω του ταξιδιού στο Πεκίνο.

Και φυσικά υπήρξαν και οι αντιδράσεις σε αυτές τις επικρίσεις, που αποδίδουν το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ.

Έγραψε χαρακτηριστικά μία χρήστης στο διαδίκτυο:

Κάποιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ βρήκαν «έξυπνο» να ειρωνευτούν τον Γιώργο Παπανδρέου επειδή δεν ήταν στο Ζάππειο, λέγοντας πως κάνει τον «Κινέζο». Η μικρότητα όμως δεν κρύβεται πίσω από ατάκες. Ο Παπανδρέου έλειπε γιατί βρισκόταν στο Πεκίνο, σε διεθνή φόρα όπου συζητιούνται ζητήματα παγκόσμιας διακυβέρνησης, ειρήνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή σε εκείνα τα τραπέζια όπου η Ελλάδα έχει ανάγκη να ακούγεται – και ο ίδιος καταφέρνει να ακούγεται.

Το να χλευάζεις αυτήν την παρουσία δεν είναι απλώς αγένεια απέναντι σε έναν πρώην πρωθυπουργό. Είναι υποτίμηση της ίδιας της χώρας. Η διεθνής αναγνώριση ενός Έλληνα πολιτικού δεν είναι προσωπική του «πολυτέλεια», αλλά εθνικό κεφάλαιο. Όποιος το απαξιώνει, αποκαλύπτει ότι δεν μπορεί να δει πέρα από τον μικρόκοσμο των εσωκομματικών μηχανισμών.

Αν κάποιοι προτιμούν να μετρούν «παρουσίες» στο Ζάππειο αντί για την παρουσία της Ελλάδας στον κόσμο, τότε απλώς κάνουν τον… αδιάφορο για τα μεγάλα διακυβεύματα.

Οταν δε βλέπεις ποιος φέρνει τη χώρα στο τραπέζι του διεθνούς διαλόγου, τότε δεν κάνεις «τον Κινέζο». Αλλά κάνεις (και είσαι )τον μικρό.

Αλλά όπως εύστοχα έχει γράψει ο πάντα επίκαιρος Μανόλης Αναγνωστάκης: «Δεν έφταιγε ο ίδιος…τόσος ήταν».

