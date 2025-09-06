search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:44
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 16:20

Οι αντιδράσεις για τις ειρωνείες για το ταξίδι του Παπανδρέου στο Πεκίνο

06.09.2025 16:20
giorgos_papandreou_new_123

Δεν άρεσε σε κάποιους εντός του ΠΑΣΟΚ το ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει το κύρος και άρα τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μεγάλα διεθνή γεγονότα – όπως στις εκδηλώσεις που έγιναν πρόσφατα στο Πεκίνο, με υψηλούς προσκεκλημένους, μεταξύ αυτών και ο Πούτιν.

Και, κατά τη συνήθη πρακτικών εντός του Κινήματος, άρχισαν ειρωνείες και επικρίσεις για την απουσία του πρώην πρωθυπουργού από τη γιορτή στο Ζάππειο για την 3η Σεπτέμβρη, λόγω του ταξιδιού στο Πεκίνο.

Και φυσικά υπήρξαν και οι αντιδράσεις σε αυτές τις επικρίσεις, που αποδίδουν το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ.

Έγραψε χαρακτηριστικά μία χρήστης στο διαδίκτυο:

Κάποιοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ βρήκαν «έξυπνο» να ειρωνευτούν τον Γιώργο Παπανδρέου επειδή δεν ήταν στο Ζάππειο, λέγοντας πως κάνει τον «Κινέζο». Η μικρότητα όμως δεν κρύβεται πίσω από ατάκες. Ο Παπανδρέου έλειπε γιατί βρισκόταν στο Πεκίνο, σε διεθνή φόρα όπου συζητιούνται ζητήματα παγκόσμιας διακυβέρνησης, ειρήνης και βιώσιμης ανάπτυξης. Δηλαδή σε εκείνα τα τραπέζια όπου η Ελλάδα έχει ανάγκη να ακούγεται – και ο ίδιος καταφέρνει να ακούγεται.

Το να χλευάζεις αυτήν την παρουσία δεν είναι απλώς αγένεια απέναντι σε έναν πρώην πρωθυπουργό. Είναι υποτίμηση της ίδιας της χώρας. Η διεθνής αναγνώριση ενός Έλληνα πολιτικού δεν είναι προσωπική του «πολυτέλεια», αλλά εθνικό κεφάλαιο. Όποιος το απαξιώνει, αποκαλύπτει ότι δεν μπορεί να δει πέρα από τον μικρόκοσμο των εσωκομματικών μηχανισμών.

Αν κάποιοι προτιμούν να μετρούν «παρουσίες» στο Ζάππειο αντί για την παρουσία της Ελλάδας στον κόσμο, τότε απλώς κάνουν τον… αδιάφορο για τα μεγάλα διακυβεύματα.

Οταν δε βλέπεις ποιος φέρνει τη χώρα στο τραπέζι του διεθνούς διαλόγου, τότε δεν κάνεις «τον Κινέζο». Αλλά κάνεις (και είσαι )τον μικρό.

Αλλά όπως εύστοχα έχει γράψει ο πάντα επίκαιρος Μανόλης Αναγνωστάκης: «Δεν έφταιγε ο ίδιος…τόσος ήταν».

Διαβάστε επίσης:

Η κυβέρνηση απολαμβάνει τα χτυπήματα των… άλλων στον Τσίπρα

ΔΕΘ: Το supercar της McLaren που τράβηξε το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού και ο «σπόνσορας» (Video)

Βαθύ πλέον το ρήγμα ανάμεσα σε Ανδρουλάκη και Σπυρόπουλο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

SINTAGMA_KARISTIANOU
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γουρλίδικη μπύρα του Μητσοτάκη

peripoliko_elas_astynomia
ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρησμό

deth_main
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΘ 2025: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη – Κλειστοί 6 σταθμοί του Μετρό, ξεκινούν σε λίγο οι πορείες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:32
LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

SINTAGMA_KARISTIANOU
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γουρλίδικη μπύρα του Μητσοτάκη

1 / 3