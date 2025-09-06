Λουίς Ενρίκε: Εσπευσμένα στο χειρουργείο ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν μετά από ατύχημα με το ποδήλατό του

Ο Λουίς Ενρίκε είχε ατύχημα με το ποδήλατό του το απόγευμα της Παρασκευής (6/9) και υπέστη κάταγμα στην κλείδα. Ο Ισπανός προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Η βόλτα του στους δρόμους του Παρισιού είχε δυσάρεστη κατάληξη, καθώς το ατύχημα τον οδήγησε στα επείγοντα. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πριν οδηγηθεί στο χειρουργείο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Παρί, ο 55χρονος τεχνικός αντιμετωπίζει το κάταγμα στην κλείδα και θα χρειαστεί χρόνο για αποθεραπεία.

Η ατυχία αυτή πιθανότατα θα τον κρατήσει μακριά από τον πάγκο της ομάδας για κάποιους αγώνες, χωρίς όμως να είναι γνωστή η ακριβής διάρκεια της απουσίας του. Από την πλευρά της, η διοίκηση της Παρί εξέφρασε τη στήριξή της στον προπονητή της και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση.

Διαβάστε επίσης:

Τα… πολυβόλα του Γιοβάνοβιτς: Με θρίαμβο 5-1 επί της Λευκορωσίας ξεκίνησε η εθνική για το Μουντιάλ 2026, τη Δευτέρα με Δανία (Videos)

Ολυμπιακός: 12 ερωτήσεις για τη διεξαγωγή του Final Four 2026 στην Αθήνα – Η επιστολή στη Euroleague

Nεϊμάρ: Ξύπνησε με σχεδόν 1 δισ. επιπλέον στο λογαριασμό του – «Κροίσος» του άφησε μυθική κληρονομιά