Με πακέτο για αλλαγή κλίματος στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης – Η αγωνία να πείσει τα μεσαία στρώματα 

«Πάρ’ τον στον γάμο σου να σου πει και του χρόνου»: ο λαϊκός αυτός αφορισμός θα μπορούσε να «ταιριάζει γάντι» στα όσα συμβαίνουν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κυβέρνησης για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ το Σαββατοκύριακο.

Γιατί; Διότι, παρά το γεγονός ότι έχουν διαρρεύσει σχεδόν όλα τα μέτρα ελάφρυνσης των πολιτών και, ειδικά, της μεσαίας τάξης που θα παρουσιάσει από το βήμα του Βελλίδειου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι οι πάντες γνωρίζουν ότι το κόστος αυτών των μέτρων – που άρχισε από τα 1,5 δισ. ευρώ – πλέον προσεγγίζει τα 2 δισ., παρότι πλέον είναι σχεδόν δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός θα «βγάλει λαγό από το καπέλο», εντούτοις φαίνεται ότι η κυβέρνηση ήδη εξετάζει και νέο «πακέτο» μέτρων για την άνοιξη.

Αποκάλυψη Bloomberg

Την αποκάλυψη έκανε το Bloomberg, το οποίο, επικαλούμενο πηγές που έχουν άμεση εμπλοκή με την εκπόνηση του σχεδίου των μέτρων για τη ΔΕΘ, έγραψε ότι «εφόσον ο προϋπολογισμός της Ελλάδας συνεχίσει να υπερβαίνει τους στόχους, η κυβέρνηση ενδέχεται να εξετάσει και άλλα μέτρα ανακούφισης τον Απρίλιο». Με απλά λόγια, πριν καν ο Μητσοτάκης παρουσιάσει και επίσημα το «πακέτο ΔΕΘ 2025», το αμερικανικό Μέσο λέει ότι το Μαξίμου ήδη σχεδιάζει και νέες παροχές. Αυτό δεν είναι και πολύ θετικό για την κυβέρνηση, διότι:

● Από τη μία πλευρά εμφανίζεται σαν να μην έχει εμπιστοσύνη στο τρέχον «πακέτο» – ας μη διαφεύγει ότι θεωρείται ως ιδιαίτερα κρίσιμο για την προσπάθεια ανάκαμψης που η Ν.Δ. καταβάλλει μετά το νέο δημοσκοπικό «τσαλάκωμα» που υπέστη από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – ότι θα της δώσει τον αέρα που χρειάζεται για την πολυπόθητη επανεκκίνηση.

● Από την άλλη αυτομάτως δημιουργούνται νέες προσδοκίες στους πολίτες, οι οποίοι, όπως γράφει και το Bloomberg στο σχετικό ρεπορτάζ, «αγωνίζονται να επιβιώσουν και έχουν υποστεί κρίσεις στο κόστος διαβίωσης για περισσότερο από μια δεκαετία», ενώ και οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν έντονα την άποψη πως η κυβέρνηση δεν κάνει ό,τι πρέπει για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια και η διαρκής πίεση στα εισοδήματα.

Αν στα παραπάνω προστεθεί και η πολύ σκληρή κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και οι πιέσεις από φορείς και συνδικάτα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, καταπολέμηση της διαρκώς εντεινόμενης ακρίβειας και ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, γίνεται αντιληπτό ότι ένα δημοσίευμα από ένα διεθνές Μέσο, το οποίο επικαλείται επί της ουσίας πηγές του οικονομικού επιτελείου περί νέων μέτρων μέσα σε μερικούς μήνες, προφανώς δημιουργεί νέο κλίμα πίεσης στην κυβέρνηση και απαιτήσεις στην κοινωνία.

Στεγαστικά… αγκάθια

Μιλώντας δε για το στεγαστικό ζήτημα, καλό είναι να γίνει και μια αναφορά σε έκθεση της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με την οποία σήμερα υπάρχει στην αγορά έλλειμμα περίπου 180.000 κατοικιών, «κενό» που αποδίδεται κυρίως στην «golden visa», αλλά και στην ανεξέλεγκτη επέκταση της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η έκθεση, μάλιστα, αναφέρει ότι, με τους τρέχοντες ρυθμούς στον χώρο της οικοδομής, «φως» εκτιμάται ότι θα φανεί ύστερα από μια πενταετία, στη διάρκεια της οποίας οι τιμές των κατοικιών, είτε για αγορά είτε για ενοικίαση, θα συνεχίζουν να ανεβαίνουν και να είναι απαγορευτικές για τους περισσότερους πολίτες.

Η έκθεση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι στο «πακέτο ΔΕΘ 2025» θα συμπεριλαμβάνονται και μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος και σίγουρα «ρίχνει σκιά» στην προσπάθεια να φανεί ότι επιχειρείται να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη ο πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει τη χορήγηση ενός ενοικίου τον χρόνο – υπό συγκεκριμένες, βέβαια, προϋποθέσεις και μέχρι του ποσού των 800 ευρώ –, ωστόσο η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για «μπαλώματα» και ζητά ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τρέχει η ακρίβεια

Και μέσα σε όλα, ο πληθωρισμός συνεχίζει να «τρέχει» – διαμορφώθηκε στο 3,1% τον Αύγουστο – και μαζί του… τρέχει και η ακρίβεια, με ανατιμήσεις να καταγράφονται σε βασικά προϊόντα, όπως το κρέας, η σοκολάτα, τα ψάρια και τα θαλασσινά, και τα ροφήματα. Μάλιστα, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «ζήτησα και απαίτησα από τα σούπερ μάρκετ να προβούν, όπως και πέρυσι τον Οκτώβριο, σε μειώσεις 1.000 κωδικών, ενώ ήδη πετύχαμε το πάγωμα στις τιμές των σχολικών ειδών στα σούπερ μάρκετ».

Ο υπουργός προσέθεσε πως «υπάρχει δέσμευση ότι καθώς θα ανταποκριθεί η βιομηχανία τροφίμων θα προχωρήσουν και τα σούπερ μάρκετ. Έτσι και ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα μέσω μείωσης φορολογίας και λαμβάνουμε μέτρα για την αύξηση του κόστους ζωής».

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και περίπου δύο χρόνια η ακρίβεια αποτελεί το πρώτο και βασικό πρόβλημα για τους πολίτες σε όλες τις δημοσκοπήσεις, κάτι που δεν διαφεύγει την προσοχή της κυβέρνησης, η οποία και αντιλαμβάνεται ότι, με τη δυσαρέσκεια να αυξάνεται σχεδόν εκθετικά πλέον, αν δεν δώσει πραγματικές λύσεις, τότε πρακτικά αποκλείεται να πετύχει την προσδοκώμενη δημοσκοπική ανάκαμψη.

Ο τριπλός στόχος

Εν πάση περιπτώσει, στο Μαξίμου, λένε οι πληροφορίες, το «πακέτο ΔΕΘ 2025» έχει πλέον κλειδώσει και ο πρωθυπουργός ασχολείται με την ομιλία του για τα εγκαίνια της έκθεσης το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, με την οποία επιχειρείται να επιτευχθεί τριπλός στόχος:

● Πρώτον, να παρουσιαστεί το πακέτο των μέτρων με συνεκτικό και σαφή τρόπο, ώστε να μην φαίνεται ως μια σειρά από αποσπασματικές κινήσεις, αλλά ως μια ενιαία προσπάθεια ανακούφισης μεγάλων κομματιών της κοινωνίας (μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, ένστολοι κ.λπ.).

● Δεύτερον, να σταλεί το μήνυμα ότι το πακέτο αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο της κυβέρνησης, το οποίο θα επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις στη ζωή των πολιτών.

● Τρίτον, να γίνει εμφανές εντός και εκτός κυβέρνησης και Ν.Δ. ότι το αφήγημα περί επανεκκίνησης έχει νόημα και ουσία και δεν είναι απλώς ένα ρητορικό σχήμα για «εσωτερική κατανάλωση» στη «γαλάζια» παράταξη.

Ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει, πάντως, λένε κάποιοι συνομιλητές του, ότι η επίτευξη του στόχου για τη Ν.Δ. στο 30% στην εκτίμηση ψήφου στις επόμενες δημοσκοπήσεις είναι – στην παρούσα φάση – δύσκολη (αλλά όχι ανέφικτη), καθώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να δείξει ότι δεν θα το αφήσει να περάσει «αβρόχοις ποσί», συνεχίζει να βαραίνει δραματικά το κλίμα στην κυβερνώσα παράταξη, χωρίς προς το παρόν να φαίνεται διέξοδος.

Αντιθέτως, κομματικές πηγές αναφέρουν ότι το σκάνδαλο αυτό «έκατσε» πάνω στη δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής και στην οργή για την τραγωδία των Τεμπών και λειτουργεί πολλαπλασιαστικά όσον αφορά στην κυβερνητική φθορά.

Σταθερότητα και… ξερό ψωμί

Για την ώρα, και αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί και στην ομιλία του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση επενδύει στον παράγοντα «σταθερότητα», υποστηρίζοντας πως, με δεδομένο το κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό στη χώρα, είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να κρατήσει «σταθερό τιμόνι» σε ταραγμένους καιρούς – έστω και με λάθη ή παραλείψεις, τα οποία, πάντως, προσπαθεί να διορθώσει.

Στο πλαίσιο αυτό, λένε οι πληροφορίες, ο Μητσοτάκης αναμένεται να αποκλείσει αλλαγές στον εκλογικό νόμο, παρά τις πιέσεις που του ασκούν ακόμα και στενοί συνεργάτες του, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Μέγαρο Μαξίμου «έδωσε σήμα» ώστε να σταματήσει και κάθε συζήτηση περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού της κυβέρνησης, δύο σενάρια που «έπαιζαν» έστω και υπογείως το τελευταίο διάστημα.

Επίσης, ο πρωθυπουργός αναμένεται να καταλογίσει έλλειψη ρεαλιστικών προτάσεων στην αντιπολίτευση: ήδη η κυβέρνηση κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι με την πρότασή του για 13ο μισθό δεν αφήνει κανένα δημοσιονομικό περιθώριο για άλλα μέτρα, αντιπαραβάλλοντας τη δική της πρόταση για μόνιμα μέτρα που θα αφορούν σε μειώσεις φόρων, καθώς, υποστηρίζεται, αυτά διασφαλίζουν πραγματικές αυξήσεις στο εισόδημα για όλους.

Όσον αφορά δε στις αυξήσεις σε ένστολους και Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και κάποια σχέδια για κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα έχουν θετική επίδραση σε τμήματα του εκλογικού σώματος που παραδοσιακά στηρίζουν Ν.Δ. και το τελευταίο διάστημα είχαν πάρει… αποστάσεις.

Από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης δεν θα… ξεχάσει και το πιο «hardcore» δεξιό κοινό, το οποίο εδώ και αρκετούς μήνες έχει δείξει τάσεις φυγής προς τα κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ., υπενθυμίζοντας το νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, το οποίο κάνει ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Επίσης, αναμένεται να αναφερθεί ξανά στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αλλά και στη γενικότερη εξωτερική πολιτική, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα ενισχύθηκε σημαντικά σε κύρος και επιρροή στα διεθνή fora τα τελευταία έξι χρόνια, ανακτώντας την ισχύ που είχε χάσει τα χρόνια της κρίσης.

