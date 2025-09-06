search
ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.09.2025 17:13

Μυτιλήνη: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρησμό

06.09.2025 17:13
peripoliko_elas_astynomia

Συνελήφθη χθες, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου με τη διαδικασία του αυτοφώρου, 20χρονος κατηγορούμενος για την πρόκληση πυρκαγιάς το μεσημέρι της Πέμτης 4 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βρισάς στη νότια Λέσβο.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εκτελούσε εργασίες στην περιοχή.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.062,50 ευρώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία για παραβάσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς σε δάση και αγροτικές εκτάσεις. Ο ίδιος κρατείται και αναμένονταν να οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΘ 2025: «Αστακός» η Θεσσαλονίκη – Κλειστοί 6 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, ξεκινούν σε λίγο οι πορείες

Ξάνθη: Συνελήφθη άνδρας για 11 εμπρησμούς

Αναπληρωτές νηπιαγωγοί: «Με τις προσλήψεις δεν καλύφθηκε ούτε το 40% των κενών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vretania_astynomia_0607_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δεκάδες συλλήψεις υποστηρικτών της απαγορευμένης από την κυβέρνηση οργάνωσης Palestine Action

DAKTYLIOS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

SINTAGMA_KARISTIANOU
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «Δικαιοσύνη» – Στο Σύνταγμα μιλάει η Μαρία Καρυστιανού

mitsotakis_deth
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η γουρλίδικη μπύρα του Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

stefanidoueyaggelatos0509ndp
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου: Ήταν πολύ δύσκολο να βρω μια ζώνη που να μην πέφτει πάνω στον Νίκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 06.09.2025 17:54
vretania_astynomia_0607_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δεκάδες συλλήψεις υποστηρικτών της απαγορευμένης από την κυβέρνηση οργάνωσης Palestine Action

DAKTYLIOS_FILE
ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη – Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

1 / 3