Μυτιλήνη: Συνελήφθη 20χρονος για εμπρησμό

Συνελήφθη χθες, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου με τη διαδικασία του αυτοφώρου, 20χρονος κατηγορούμενος για την πρόκληση πυρκαγιάς το μεσημέρι της Πέμτης 4 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Βρισάς στη νότια Λέσβο.
Τη σύλληψη πραγματοποίησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού και σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος εκτελούσε εργασίες στην περιοχή.
Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.062,50 ευρώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία για παραβάσεις που αφορούν πρόκληση πυρκαγιάς σε δάση και αγροτικές εκτάσεις. Ο ίδιος κρατείται και αναμένονταν να οδηγηθεί σήμερα, Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, ενώπιον της Εισαγγελικής Αρχής.
