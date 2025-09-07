Φωτιά στην Λαγόμανδρα Χαλκιδικής: Ήχησε το 112 – Μεγάλη κινητοποιήση της Πυροσβεστικής με 7 εναέρια (video)

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πριν λίγα λεπτά εστάλη μήνυμα στους κατοίκους από το 112, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγομάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice September 7, 2025

Διαβάστε επίσης:

Κηφισός: Όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες – Μεγάλη καθυστέρηση στην κυκλοφορία

Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης

Ιμάμογλου από τη φυλακή: «Ο κόσμος χρειάζεται την Τουρκία και την Ελλάδα να παρουσιάσουν εικόνα ειρήνης» – Το μήνυμα του για το Φεστιβάλ Ειρήνης Λέσβου