ΕΛΛΑΔΑ

07.09.2025 17:53

Φωτιά στην Λαγόμανδρα Χαλκιδικής: Ήχησε το 112 – Μεγάλη κινητοποιήση της Πυροσβεστικής με 7 εναέρια (video)

07.09.2025 17:53
fotia_pyrosvestiki_1707_1460-820_NEW

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πριν λίγα λεπτά εστάλη μήνυμα στους κατοίκους από το 112, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

