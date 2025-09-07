Σου χάλασε το keyless; Έτσι θα μπεις στο αυτοκίνητο

Η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων στις μέρες μας είναι keyless, πράγμα που σημαίνει ότι το ξεκλείδωμα βασίζεται στην ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του οχήματος και του μπρελόκ που έχει ο ιδιοκτήτης του.

Το όλο θέμα έχει να κάνει με την εγγύτητα, με τον ρόλο του πομπού να τον αναλαμβάνει το μπρελόκ και τον ρόλο του δέκτη το αυτοκίνητο. Yπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου η «επικοινωνία» αυτή δεν είναι δυνατή και αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους.

