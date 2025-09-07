Σου χάλασε το keyless; Έτσι θα μπεις στο αυτοκίνητο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων στις μέρες μας είναι keyless, πράγμα που σημαίνει ότι το ξεκλείδωμα βασίζεται στην ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του οχήματος και του μπρελόκ που έχει ο ιδιοκτήτης του.
Το όλο θέμα έχει να κάνει με την εγγύτητα, με τον ρόλο του πομπού να τον αναλαμβάνει το μπρελόκ και τον ρόλο του δέκτη το αυτοκίνητο. Yπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου η «επικοινωνία» αυτή δεν είναι δυνατή και αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους.
Διαβάστε περισσότερα στο autotypos
Διαβάστε επίσης:
Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί
Dacia: Η νέα υβριδική έκδοση που θα αλλάξει τα δεδομένα της αγοράς – Με υγραέριο και αυτονομία 1.500 km
Η ανανεωμένη Mustang Mach-E θα βρίσκεται στην 89η ΔΕΘ (photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.