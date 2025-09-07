search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 19:50
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

07.09.2025 17:54

Το SUV της MG που πουλάει περισσότερο από Toyota Corolla Cross – Δες την τιμή του

07.09.2025 17:54
MG-ZS-Max-1

Η κατηγορία των C-SUV είναι αυτή που κρατάει τα σκήπτρα στις πωλήσεις. Μεγάλη ποικιλία, έντονος ανταγωνισμός και πελάτες που ζητούν τα πάντα: χώρους, εξοπλισμό, προσιτή τιμή και χαμηλό κόστος χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ένα μοντέλο κατάφερε να ξεχωρίσει, αφήνοντας πίσω του ακόμη και ισχυρούς παίκτες της αγοράς.

Το MG ZS Max είναι το SUV που καταγράφει καλύτερες πωλήσεις στην Ελλάδα από το Toyota Corolla Cross, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για τον Ιούλιο 2025. Με 1.194 ταξινομήσεις στο πρώτο επτάμηνο, το βρετανικής καταγωγής και κινεζικής ιδιοκτησίας μοντέλο πήρε προβάδισμα απέναντι στα 1.134 Corolla Cross, αποδεικνύοντας ότι η MG δεν είναι πλέον «νέος παίκτης», αλλά ουσιαστικός διεκδικητής στην αγορά.

Σχεδίαση και διαστάσεις

Το ZS Max ακολουθεί τη σχεδιαστική γραμμή που καθιέρωσε η MG στην Ευρώπη: δυναμική μάσκα με λεπτά LED φώτα, ανάγλυφες επιφάνειες και πίσω μέρος με crossover χαρακτήρα. Με μήκος 4,32 μέτρα και μεταξόνιο 2,58 μ., τοποθετείται ακριβώς στο κέντρο της κατηγορίας, προσφέροντας εσωτερικούς χώρους που καλύπτουν με άνεση μια οικογένεια.

Οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, τα φώτα ημέρας και η στάνταρ οροφή σε μαύρο χρώμα (στις ανώτερες εκδόσεις) δίνουν στο μοντέλο πιο premium αίσθηση από ό,τι θα περίμενε κανείς στην τιμή.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr.

