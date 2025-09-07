Τροχαίο στο Κιλιμάντζαρο: Το μήνυμα από γονείς ενός εκ των 8 τραυματιών στον Γεωργιάδη: «Δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του πίσω»

Ο Αδωνις Γεωργιάδης δημοσίευσε στα σόσιαλ ένα μήνυμα που έλαβε από τους γονείς ενός εκ των οκτώ τραυματιών του τροχαίου στο Κιλιμάντζαρο.

Πρόκειτια για τους γονείς του ενός εκ των δύο παιδιών που μεταφέρθηκαν χθες στο ΚΑΤ από τη Κένυα και λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες.

Οι γονείς ευχαρίστησαν τον υπουργό Υγείας για το άμεσο ενδιαφέρον και τις ενέργειες που έγιναν για τους δύο σοβαρά τραυματίες, ώστε να μεταφερθούν στην Αθήνα.

Η ανάρτηση Γεωργιάδη

Από έναν από τους γονείς των παιδιών που τραυματίστηκαν και φέραμε πίσω από την Τανζανία, έλαβα σήμερα αυτό το μνμ.

Το δημοσιεύω όχι για μένα, αλλά για το ΕΣΥ και του τί καταφέρνει κάθε μέρα για τους Έλληνες. Σύνθημα μας «δεν αφήνουμε ποτέ κανέναν μόνο του πίσω»:

“Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με την παρούσα θα θέλαμε να εκφράσουμε εγώ και η σύζυγος μου την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη για το προσωπικό ενδιαφέρον και τη φροντίδα που δείξατε σχετικά με το τραγικό περιστατικό του τροχαίου ατυχήματος στην Τανζανία, στο οποίο τραυματίστηκαν σοβαρά δύο από τα οχτώ παιδιά, και κυρίως ο Γιός μας ο Άγγελος.

Η άμεση κινητοποίησή σας, σε συνεργασία με την προξενική αρχή, καθώς και η μέριμνα για την έγκαιρη οργάνωση της αερομεταφοράς των παιδιών στην Ελλάδα, μας συγκίνησε βαθύτατα και μας παρείχε δύναμη σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συμβολή σας, καθώς η στήριξή σας δεν περιορίστηκε σε θεσμικό επίπεδο, αλλά απέδειξε έμπρακτα την ευαισθησία και την ανθρωπιά σας, καθώς πήρατε την πρωτοβουλία από την αρχή της περιπέτειας μας να επικοινωνήσατε μαζί μας, αλλά και με τα παιδιά.

Θα θέλαμε επίσης να σας ευχαριστήσουμε και τους υγειονομικούς φορείς όπως το ΕΚΑΒ και το νοσοκομείο ΚΑΤ , ιδιαιτέρως τον διευθυντή της Δ’ Ορθοπεδικής κλινικής του κ. Βασίλειο Πολυζώη, για τη συνεχή του στήριξη και ιατρική καθοδήγηση από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά το ατύχημα. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα όσα κάνατε και συνεχίζετε να κάνετε.

Με εκτίμηση Στέφανος Παλούσης” .

Εύχομαι πολλά περαστικά σε αυτά τα παιδιά είναι πλέον στα καλύτερα χέρια»

