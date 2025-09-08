Κωδικός «εσωκομματική σταθερότητα και μεσαία τάξη» από Μητσοτάκη, τα δείπνα της μακαρονάδας, ο stand by Τσίπρας και το άγχος με τον Δαμιανό του Σινά   

Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Από σήμερα πιάνουν δουλειά οι δημοσκοπήσεις. Καθότι διαχρονικά με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ ξεκινά και η νέα πολιτική σεζόν – εκτός από τις χρονιές που έχουν… προκηρυχθεί εκλογές από νωρίτερα, έχει συμβεί κι αυτό!

Το πακέτο του Μητσοτάκη δεν είναι να το προσπεράσει κανείς εύκολα. Ήταν αρκετά βαρύ και καλά σχεδιασμένο και στοχευμένο, ασχέτως εάν συμφωνεί ή όχι κανείς με την πολιτική και οικονομική λογική πάνω στην οποία οικοδομήθηκε.

Η κυβέρνηση έχει πρόβλημα με τη μεσαία τάξη. Για την ακρίβεια, μετά τις εκλογές του 2023 την έχασε.

Και πριν πάθει… «σύριζα 19», επιχειρεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις μαζί της.

Πρόβλημα έχει με τις νέες ηλικίες, αλλά και τα δυναμικά στρώματα που προσπαθούν να φτιάξουν οικογένεια.

Σε αυτές τις κατηγορίες στρέφεται με όσα ανακοίνωσε. Θα μπορούσε να δώσει 13ο μισθό, μία ισχυρή επικοινωνιακή κίνηση, αλλά θα περιόριζε την κοινωνική περίμετρο του πακέτου.

Το ερώτημα με τις παροχές της ΔΕΘ είναι πάντα μέχρι σε ποιο βαθμό μπορούν να επηρεάσουν το πολιτικό κλίμα.

Υπήρξαν ΔΕΘ που άλλαξαν τα δεδομένα (πχ. 1999 με Σημίτη) και ΔΕΘ που είχαν πακέτο και δεν κατάφεραν τίποτα (2003, πάλι με Σημίτη).

Ο Μητσοτάκης θέλει να είναι στην πρώτη κατηγορία…

Τρίτη θητεία

Αν η μεσαία τάξη ήταν η μία μεγάλη έγνοια του Μητσοτάκη, η άλλη ήταν η αμφισβήτηση για το εάν και πώς μπορεί να φτάσει στις εκλογές του 2027. Κυρίως εσωκομματική αμφισβήτηση. Με ολίγη από «συμφέροντα, διαπλοκή» και σενάρια, που εξυφαίνονται από κέντρα.

Διότι όσα πακέτα και να μοιράσεις, εάν δεν εμπνέεις σιγουριά, τότε η αντεπίθεση δεν έχει κανένα νόημα.

Απάντησε σε όλους και όλα λοιπόν: Θα διεκδικήσει τρίτη θητεία, δεν αλλάζει τον εκλογικό νόμο, δεν θα κάνει πρόωρες εκλογές και επιπλέον εμφανίστηκε συναινετικός – και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και απέναντι σε Σαμαρά, Καραμανλή. Γι’ αυτό το τελευταίο με το συναινετικό θα σας πω παρακάτω, αλλά τα προηγούμενα τρία όμως οι αποδέκτες ήταν κυρίως στο εσωτερικό της ΝΔ.

Δεν φεύγω… εν κινήσει

Ο Μητσοτάκης θέλει να ελέγξει την κατάσταση στο κόμμα του, πριν η μουρμούρα και η γκρίνια πάρουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Διαμήνυσε λοιπόν ότι δεν υπάρχει θέμα «αλλαγή ηγεσίας εν κινήσει». Με άλλα λόγια θα δώσει τη μάχη μέχρι τέλους. Όποιος θέλει να τον ρίξει, πρέπει να συγκρουστεί μαζί του. Ο ίδιος δεν θα συμφωνήσει σε φόρμουλα «α λα Σημίτη».

Τα δείπνα της μακαρονάδας και ο… γνώστης Κυριάκος

Για να καταλάβετε το κλίμα σας μεταφέρω το εξής σκηνικό:

Ρώτησαν μετά τη συνέντευξη τον Μητσοτάκη οι δημοσιογράφοι εάν ήταν το προηγούμενο βράδυ (του Σαββάτου) ήσυχοι οι υπουργοί του ή πήγαν στα μπουζούκια.

«Δεν ξέρω, εγώ πήγα για ύπνο από τις 11» αποκρίθηκε για να του σχολιάσει ένας έμπειρος ρεπόρτερ «το θέμα πρόεδρε είναι τα δείπνα κι αν σε αυτά άρχισαν οι μακαρονάδες». Η ατάκα παρέπεμπε στα περίφημα δείπνα του μακαρίτη του Έβερτ με την εσωκομματική αντιπολίτευση της περιόδου 1990-93!

Και ενώ ο Κυριάκος απομακρυνόταν, αντιλήφθηκε αμέσως τη σημασία του υπαινιγμού, γύρισε και είπε: «Ενίοτε με καλούν. Και όταν δεν με καλούν τα μαθαίνω όλα».

Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…

Τα συναινετικά

Κι αν όλοι περίμεναν με κάποιο τρόπο και ως ένα βαθμό όλα τα παραπάνω, εκεί που αιφνιδίασε ο Μητσοτάκης ήταν τα ανοίγματα που έκανε στο ΠΑΣΟΚ. Και γενικά οι συναινετικοί τόνοι που χρησιμοποίησε. Καμία ακρότητα, τουναντίον πρόσκληση για συνεργασία σε μεταρρυθμίσεις, πχ. στην Παιδεία.

Δεν ξέρω αν είναι κάτι που δεν έχουμε «πιάσει».

Αλλά για να εμφανιστεί έτσι, κάποιο σκοπό έχει. Δύσκολο να ήταν απλά διάθεση της στιγμής.

Τώρα, κάτι του τύπου «ετοιμάζει το κλίμα για κυβερνητική συνεργασία, αφού η αυτοδυναμία είναι απίθανη» δεν τα αγοράζω.

Είναι νωρίς ακόμα για τέτοια πράγματα.

Ο ήπιος, κεντρώος Τσίπρας

Το άλλο μεγάλο συμβάν στη Θεσσαλονίκη ήταν η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα.

Εκτιμώ ότι η ομιλία που έκανε στο συνέδριο του Economist δεν ενθουσίασε ιδιαίτερα εκείνο το κοινό, που περίμενε ένα δυναμικό και επιθετικό ξεκίνημα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος Αλέξης άσκησε σε χαμηλούς τόνους κριτική στην κυβέρνηση, παρουσίασε ένα σχέδιο με ορίζοντα το 2030 και χωρίς οξύτητες μάλιστα, καθώς απέρριψε τον… τοξικό λόγο στην πολιτική.

Αυτή η στροφή στο κέντρο ήταν πιο εμφανής κι από τον Λευκό Πύργο σε πεζό της παραλιακής στη Θεσσαλονίκη.

Ο Τσίπρας φαινόταν μάλλον αμήχανος από την έλλειψη… σαφούς ιδιότητας: Ως τι ακριβώς μιλούσε ώστε να περιγράψει ένα νέο κόμμα; Δεν είπε ούτε μία φορά τη λέξη, απέφυγε τα περί προοδευτικής παράταξης και κινήθηκε σε ήπια νερά. Βλέπετε είναι ακόμα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και αν άφηνε να φανεί ότι μιλάει για νέο κόμμα, θα υπήρχε κάτι άκομψο στην όλη ατμόσφαιρα.

Βέβαια, θα μπορούσε να κάνει δύο πράγματα λίγο πιο ευδιάκριτα: Αυτοκριτική και οξεία επίθεση στην κυβέρνηση.

Υποθέτω ότι θα έρθουν κι αυτά… Τώρα τον βλέπω σε κατάσταση stand by…

Επικίνδυνη αποστολή στο Σινά

Αυτή η ιστορία με το Σινά έχει γίνει εφιάλτης για την κυβέρνηση. Την Παρασκευή το βράδυ έφυγε εσπευσμένα αεροσκάφος από την Αθήνα με την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου για να φέρει από τη μονή Σινά τον υπό παραιτηθέντα αρχιεπίσκοπο Δαμιανό και τους πιστούς σε αυτόν μοναχούς.

Το υπέξ είχε πληροφορίες ότι οι αιγυπτιακές αρχές θα συλλάμβαναν τον Δαμιανό για τα επεισόδια στη μονή και κάτι τέτοιο θα ήταν κόλαφος και μη διαχειρίσιμο από την κυβέρνηση.

Η αποστολή ήταν επιτυχής. Αλλά η μονή παραδόθηκε στους στασιαστές. Και το Κάιρο έχει πια κάθε ευχέρεια να κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να ρωτήσει την Αθήνα.

Google μπλακ άουτ και ελληνικά καλώδια σε δοκιμασία

Η Πέμπτη ξημέρωσε με μπλακ άουτ της Google στη ΝΑ Ευρώπη και την Τουρκία, προκαλώντας αναστάτωση και στην Ελλάδα, όπου συνδρομητές Nova και Vodafone αντιμετώπισαν περισσότερα προβλήματα σύνδεσης, με αρκετούς να καλούν τις εταιρείες για ενημέρωση. Οι πάροχοι καθησύχασαν ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί σύντομα, ενώ στελέχη του χώρου υπογραμμίζουν ότι τα δίκτυα δοκιμάστηκαν στα όριά τους, χωρίς να είναι σαφές ποια συστήματα επηρεάστηκαν και ποιοι χρήστες θα υποστούν τις συνέπειες.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την ανάγκη για δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, που θα προσφέρει ταχύτητες και σταθερότητα, αλλά απαιτεί σοβαρές επενδύσεις και εργατικά χέρια, τα οποία λείπουν από τον κατασκευαστικό κλάδο. Μέχρι τότε, οι χρήστες θα συνεχίσουν να κάνουν restart στις συσκευές τους και να περιμένουν την επόμενη σελίδα της Google να ανοίξει χωρίς μπλε οθόνες, με την ελπίδα ότι τα ελληνικά καλώδια θα αντέξουν την επόμενη δοκιμασία.

