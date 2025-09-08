Ρόδος: Νεκρός 57χρονος Βρετανός στο Πρασονήσι

Ένας 57χρονος υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, ανασύρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσι Ρόδου.

Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γενναδίου Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από τη Λιμενική Αρχή της Λίνδου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

