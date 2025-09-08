Ρόδος: Νεκρός 57χρονος Βρετανός στο Πρασονήσι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας 57χρονος υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, ανασύρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσι Ρόδου.
Ο 57χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γενναδίου Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Από τη Λιμενική Αρχή της Λίνδου που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Διαβάστε επίσης:
Τήνος: Χτύπησε το 4χρονο παιδί του στο λιμάνι και συνελήφθη
Τροχαίο στην Εθνική Πατρών – Κορίνθου: Νταλίκα με καυσόξυλα προσέκρουσε στο διάζωμα και τυλίχθηκε στις φλόγες (videos/photos)
Καβάλα: Πνιγμό «δείχνει» η ιατροδικαστή για την 59χρονη Βρετανίδα – Καθυστέρησαν οι αρχές, καταγγέλλει ο σύζυγός της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.