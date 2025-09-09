Αήθης επίθεση Βελόπουλου σε Γιαννούλη: «Ειρωνείες και γελάκια στο σπίτι σου, στην μάνα σου, στη γυναίκα σου και το παιδί σου»

Έντονο φραστικό επεισόδιο με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ είχε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος, επιβεβαιώνοντας πως η πολιτική του τακτική βασίζεται στη φασαρία, τον λαϊκισμό και τις προσωπικές επιθέσεις.

Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στις πληροφορίες περί επικείμενης δικογραφίας που θα εμπλέκει βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Τα λεγόμενά του πυροδότησαν αντιδράσεις στις απάντησε με ύβρεις και προσωπικές προσβολές.

Ο Χρήστος Γιαννούλης διαμαρτυρήθηκε έντονα με τον Κυριάκο Βελόπουλο να χρησιμοποιεί ειρωνείες και χυδαίες αναφορές. «Ήσουν κάποτε και συντονιστής εκπομπών στην ΕΡΤ και δεν έχεις μάθει να σέβεσαι τους ομιλητές», ανέφερε, ζητώντας από το προεδρείο της Ολομέλειας να τον προστατεύσει με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρά περισσότερα έντονα.

«Ξέρω ότι δεν με συμπαθείς, αλλά τα γελάκια και οι ειρωνείες στο σπίτι σου, στην μάνα σου, στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, όχι σε μένα. Άντε με τον προδότη της Μακεδονίας», είπε, στοχεύοντας στον Αλέξη Τσίπρα.

Παρά τις εκκλήσεις για ψυχραιμία ο Κυριάκος Βελόπουλος συνέχισε σε υψηλούς τόνους, με αποτέλεσμα να προκαλέσει εκνευρισμό και τελικά την αποχώρηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την αίθουσα.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Στη Βουλή συμπληρωματική δικογραφία για την υπόθεση Τριαντόπουλου

Νέο κόμμα έκανε ο βάνδαλος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος – «Ελληνικός Παλμός» το όνομά του

Άγρια κόντρα Γεωργιάδη – Νικολαϊδη στη σκιά της «θερμής» υποδοχής στη Δράμα και της ακύρωσης της επίσκεψης του υπουργού