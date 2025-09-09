search
ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 15:23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

09.09.2025 14:11

Αήθης επίθεση Βελόπουλου σε Γιαννούλη: «Ειρωνείες και γελάκια στο σπίτι σου, στην μάνα σου, στη γυναίκα σου και το παιδί σου»

09.09.2025 14:11
velopoulos-vouli

Έντονο φραστικό επεισόδιο με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ είχε στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος, επιβεβαιώνοντας πως η πολιτική του τακτική βασίζεται στη φασαρία, τον λαϊκισμό και τις προσωπικές επιθέσεις.

Με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στις πληροφορίες περί επικείμενης δικογραφίας που θα εμπλέκει βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. Τα λεγόμενά του πυροδότησαν αντιδράσεις στις απάντησε με ύβρεις και προσωπικές προσβολές.

Ο Χρήστος Γιαννούλης διαμαρτυρήθηκε έντονα με τον Κυριάκο Βελόπουλο να χρησιμοποιεί ειρωνείες και χυδαίες αναφορές. «Ήσουν κάποτε και συντονιστής εκπομπών στην ΕΡΤ και δεν έχεις μάθει να σέβεσαι τους ομιλητές», ανέφερε, ζητώντας από το προεδρείο της Ολομέλειας να τον προστατεύσει με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να αντιδρά περισσότερα έντονα. 

«Ξέρω ότι δεν με συμπαθείς, αλλά τα γελάκια και οι ειρωνείες στο σπίτι σου, στην μάνα σου, στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, όχι σε μένα. Άντε με τον προδότη της Μακεδονίας», είπε, στοχεύοντας στον Αλέξη Τσίπρα.

Παρά τις εκκλήσεις για ψυχραιμία ο Κυριάκος Βελόπουλος συνέχισε σε υψηλούς τόνους, με αποτέλεσμα να προκαλέσει εκνευρισμό και τελικά την αποχώρηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την αίθουσα.

