Απεργία ταξί: «Παλεύουμε με συμμορίες, η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18%» λέει ο Λυμπερόπουλος

Η 48ωρη απεργία των ταξί ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 9/9, με τους επαγγελματίες οδηγούς να διαμαρτύρονται για μια σειρά θεμάτων, όπως η πρόσβαση στις λεωφορειολωρίδες, η φορολογία, αλλά και η νομοθεσία που ευνοεί πλατφόρμες όπως η Uber να κερδίζουν πελάτες και ο κλάδος των ταξί να οδηγείται σε παρακμή.

Εκατοντάδες οδηγοί ταξί έχουν συγκεντρωθεί στην Μάρνης, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Ευθύμη Λυμπερόπουλο, να κάνει λόγο για πόλεμο που δέχονται από «συμμορία» κατηγορώντας ευθέως την κυβέρνηση για τα προβλήματα που υπάρχουν στο επάγγελμα.

«Ο κλάδος δέχεται επίθεση. Κάποιοι κονομάνε, άλλοι βάζουν εμπόδια να επιβιώσει ο κλάδος. Διαφημίζουν όποια παράβαση (από οδηγούς ταξί) υπάρχει για να δημιουργήσουν μια κοινωνική απαξίωση μέσω κυβερνήσεως» είπε χαρακτηριστικα με αφορμή τις αποκαλύψεις για παρανομίες ορισμένων οδηγών σε βάρος πελατών (κυρίως τουριστών).

«Εμείς παραβάσεις, γκέτα κ.α. στους κλάδους, τα έχουμε καταδικάσει και έχουμε κάνει ενέργειες. Ζητήσαμε ραντεβού από το υπουργείο να μας δεχτεί. Κάνουμε 172 διαδρομές τον χρόνο. Σίγουρα θα υπάρχουν παραβάσεις που θέλουμε να τις τελειώσουμε» πρόσθεσε και εξαπέλυσε την επίθεσή του στη συνέχεια.

«Το μόνο τους σχέδιο είναι αυτό της διαπλοκής και της Uber που δεν ήθελαν να περάσει ο νόμος του 2018. Ο πρωθυπουργός και η ομάδα του είναι υπάλληλοι αυτών των ανθρώπων. Η χειρότερη διαπλοκή. Χειρότερη από του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλά εκατ. θα αφαιρεθούν για να πάνε σε λίγες τσέπες σε βάρος της κοινωνίας. Το ταξί είναι δημόσιος υπάλληλος αμισθί. Το κράτος τον τιμωρεί για παραβάσεις. Του απαγορεύει τις λεωφορειολωρίδες. Πρέπει να καταργηθεί αυτό. Πρέπει να επιβιώσουν οι οικογένειές μας. Και πρέπει να εξυπηρετούμε τους πολίτες».

Καταλήγοντας, έκανε λόγο για διαπλοκή και μια κυβέρνηση που «χτυπά τους μικρομεσαίους».

«Πλέον πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί ως συμμορία εις βάρος των μικρομεσαίων. Η ΝΔ θα πέσει κάτω από το 18% και αυτό σας το εγγυώμαστε εμείς με τον αγώνα που θα κάνουμε. Θα μεθοδεύσουμε κινήσεις που θα αποσταθεροποιήσουν την βρωμιά της διαπλοκής, με ονόματα και με υπουργούς που στέκονται διαχρονικά, όπως ο Κυρανάκης, ανοιχτά υπέρ της Uber» ανέφερε χαρακτηριστικά.

