ΤΡΙΤΗ 09.09.2025 15:23
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

09.09.2025 14:25

Φωτιά σε δάσος στην Στέμνιτσα Αρκαδίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

09.09.2025 14:25
Μεγαλόπολη: Σε εξέλιξη φωτιά κοντά στη Ιερά Μονή Μπούρα - Επί τόπου ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Media

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Στεμνίτσα Αρκαδίας. Ηδη στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις καθώς και εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για φωτιά στο σημείο Ραπούνι όπου χθες είχε ξεσπάσει πυρκαγιά από κεραυνό και ενδέχεται να είναι αναζωπύρωση.

