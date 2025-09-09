Φωτιά σε δάσος στην Στέμνιτσα Αρκαδίας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Στεμνίτσα Αρκαδίας. Ηδη στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις καθώς και εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για φωτιά στο σημείο Ραπούνι όπου χθες είχε ξεσπάσει πυρκαγιά από κεραυνό και ενδέχεται να είναι αναζωπύρωση.

